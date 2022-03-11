TOKİ harekete geçti! Başvurular 21 Mart’ta başlıyor. 420 konutluk projenin fiyatları belli oldu! TOKİ’nin yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik projesinde başvuru tarihi açıklandı. Peki, TOKİ Sancaktepe başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Sancaktepe ev fiyatları belli oldu mu? TOKİ Sancaktepe projesi nerede? Sancaktepe TOKİ 2022 başvurusu nereden yapılır? İşte TOKi başvuruları için yapmanız gerekenler…

TOKİ SANCAKTEPE BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ’nin, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlara yönelik İstanbul Sancaktepe'de 2+1 ve 3+1 nitelikte yapılacak 420 konutluk proje için 21 Martta başvurular başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ömer Bulut, Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın ev sahibi olması için İstanbul Sancaktepe'de 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konutluk projeyi hayata geçiriyoruz. Projemize başvurular 21 Mart-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak dedi. Yeni konut projesiyle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların İstanbulda kira öder gibi ev sahibi olacağını ifade eden Bulut, Sancaktepe projesini de yatay mimari anlayışla hayata geçireceklerini söyledi.

TOKİ SANCAKTEPE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Projeden yararlanıp ev sahibi olmak isteyen yurt dışında yaşayan vatandaşlar başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecek. Projeye başvuruda bulunacak kişilerin öncelikle T.C. vatandaşı olması veya mavi kart sahibi olması gerekiyor. Başvuruda bulunacak kişilerin yurt dışında süresiz oturum hakkına sahip olması, yurt dışında daimi ikamet ediyor olması ve başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvuruların geçersiz sayılacağı belirtildi.

TOKİ SANCAKTEPE KONUT FİYATI NE? TAKSİTLER NASIL OLACAK?

Projeye ilişkin TOKİ’den yapılan yazılı açıklamada, 2+1 konutlar konutların ortalama 1. 430.000 olacak, yüzde 30 peşinatla 8.342 lira taksitle 120 aya varan vadelerden, 3+1 konutlar 1.680.000 yüzde 30 peşinatla 9.800 lirada taksitle 120 aya varan vade seçenekleriyle satılacak. Başvuruların tamamlanmasından sonra, kura çekilişi 31 Mayıs 2022'de yapılacak. Hak Sahibi Belirleme Kurası TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak denildi.