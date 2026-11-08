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Kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü

08.11.2026 - 00:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeritte takla atarak ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çevre yolu üzerinde hareket halinde olan Ömer A. (19) yönetimindeki 16 K 8768 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

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Refüjü aşan otomobil, karşı yönde takla atarak ters şekilde durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ömer A. ile araçta yolcu olarak bulunan Berat A. (19) ve Semih B. (16) yaralandı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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