Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKastamonu'da kar yağışı etkili oldu
HaberlerGündem Haberleri Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

08.11.2026 - 01:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

ABONE OL

Kastamonu'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde devam ediyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kastamonu'da kar yağışı devam ediyor. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili olmaya devam ediyor. Tosya ilçesinde yüksek rakımlı noktalardaki köyler yağan karla beyaza büründü. Kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABER

Kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü

İLGİLİ HABER

Bartın-Karabük kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı
Bartın-Karabük kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu
#Gündem

Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

Kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü
#Gündem

Kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü

Bartın-Karabük kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı
#Gündem

Bartın-Karabük kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı