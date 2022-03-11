Ocak ayı sanayi üretimi açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi ocak ayında yıllık bazda yüzde 7,6 artış sağladı.
11.03.2022 - 11:18 |
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Sanayi Üretim Endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 7,6 arttı. sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 2,4 azaldı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı.
İlgili Haber
Altın rekora koşuyor! Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Gram altın için bomba tahmin!
İlgili Haber
Ayçiçek yağı, mercimek, nohut, fasulye ve pirinç ile ilgili flaş açıklama! Stokta sorun mu var?