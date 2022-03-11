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    Ocak ayı sanayi üretimi açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi ocak ayında yıllık bazda yüzde 7,6 artış sağladı.

    11.03.2022 - 11:18 |
    Ocak ayı sanayi üretimi açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Sanayi Üretim Endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 7,6 arttı. sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı.

    Sanayi üretimi aylık yüzde 2,4 azaldı

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı.

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