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    EkonomiAyçiçek yağı zamları sonrası flaş gelişme! Destek veriliyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
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    Ayçiçek yağı zamları sonrası flaş gelişme! Destek veriliyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

    Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artış sonrası son dakika gelişmesi! Dört ilde resmen başlıyor, ayçiçeği üretimi hız kazanacak. Resmi Gazete'de yayımlandı, destek veriliyor, tek tek açıklandı. Arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, nohut, kanola, susam, kuru fasulye, mercimek de dahil edildi, hepsi Çiftçi Kayıt Sistemi ile hepsine destek ödemesi yapılacak. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamındaki ürünler listesinde yer alan Aydın-Efeler, Aydın-Köşk, Aydın-Sultanhisar, Aydın-Yenipazar, Karabük-Eskipazar, Kütahya-Domaniç ve Sivas- Hafik havzalarında yer alan ürünler güncellendi. Değişiklikle bu bölgelerde diğer ürünlerin yanında yağlık ayçiçeği ekimi de desteklenecek. İşte detaylar....

    11.03.2022 - 14:37 |
    Ayçiçek yağı zamları sonrası flaş gelişme! Destek veriliyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

    Ayçiçek yağı zamları ve stok tartışmaları gündemdeyken flaş bir gelişme yaşandı. Destek kararı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararıyla 4 ilde bulunan 7 ilçede yağlık ayçiçeği ekimi Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenecek ürünler listesine dahil edildi. Hangi ürüne ne kadarlık destek sağlanacağı da belli oldu.

    2021 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler ve 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım desteklerine ilişkin kararda değişiklik yapıldı.

    Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerine bir defaya mahsus olmak üzere dekara 50 TL ek girdi desteği ödenecek.

    DESTEK MİKTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ

    2022 üretim yılı sertifikalı tohum kullanım desteği dekara; arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltiğe 24 TL, aspire 5 TL, nohut ve kanolaya (kolza) 20 TL, susama 4 TL, kuru fasulye, mercimek ve yoncaya 30 TL, patatese 100 TL, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soyaya 22 TL, yer fıstığına 17 TL olacak şekilde yeniden belirlendi.

    52 BİN LİRA VERİLECEK

    Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği: Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde en fazla beş tarım danışmanı olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 52.000 TL danışmanlık desteği ödemesi yapılacak.

    Danışmanlık desteği iki eşit dilim halinde ödenecek. Tarımsal yayım ve danışmanlık ödemesi kriterleri, denetleme ve cezaların uygulanması, desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ile tarımsal yayım ve danışmanlık desteklemesinden yararlanacak tarım danışmanı sayısı bütçe miktarlarına göre Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek.

    2022 üretim yılı sertifikalı tohum kullanım desteği ödemelerine 2022 yılında bütçe imkânları dâhilinde başlanacak.

    AYÇİÇEĞİNDE 4 İLDE 7 BÖLGEYE DAHA DESTEK

    Öte yandan, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamındaki ürünler listesinde yer alan Aydın-Efeler, Aydın-Köşk, Aydın-Sultanhisar, Aydın-Yenipazar, Karabük-Eskipazar, Kütahya-Domaniç ve Sivas- Hafik havzalarında yer alan ürünler güncellendi. Değişiklikle bu bölgelerde diğer ürünlerin yanında yağlık ayçiçeği ekimi de desteklenecek.

    Tarımsal yayım ve danışmanlık ile ilgili destek kararı 1 Ocak 2022'den, diğerleri 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

    Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla bu ülkelerin ana tedarikçileri olduğu ayçiçeği, hububat gibi ürünlerde dünya genelinde fiyat artışları yaşanmıştı. (Milliyet)

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