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Çiftçinin yüzü güldü! Sinop'ta altın yıl: TMO fiyatı açıkladı, kilosu 45 TL'ye ulaştı!

21.10.2026 - 16:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye'nin önemli çeltik merkezlerinden Sinop'ta 40 bin dekarlık alanda rekor hasat maratonu başladı. TMO'nun kilogram alım fiyatını 32 ila 45 lira arasında açıklamasının ardından tarlalarda yüzler güldü.

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1Çiftçinin yüzü güldü! Sinop'ta altın yıl: TMO fiyatı açıkladı, kilosu 45 TL'ye ulaştı!

Sinop'ta yaklaşık 900 çiftçinin üretimini gerçekleştirdiği çeltikte, dekar başına ortalama 750 kilogram verim elde ediliyor. Kent, Türkiye genelinde çeltik üretiminde altıncı sırada yer alıyor. Çeltik üretimi, Sinop ekonomisinde ve çiftçilerin geçiminde önemli bir yer tutuyor.

2Çiftçinin yüzü güldü! Sinop'ta altın yıl: TMO fiyatı açıkladı, kilosu 45 TL'ye ulaştı!

Üretimin yoğun emek ve su gerektirmesi nedeniyle sulama imkânları, üretim maliyetleri ve tarımsal altyapı, sektörün öne çıkan konuları arasında bulunuyor. Sinop'ta çeltik üretimi iki ana bölgede yoğunlaşıyor. Gökırmak havzasında Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçeleri öne çıkarken kıyı kesiminde Sinop merkez, Gerze ve Dikmen'de üretim yapılıyor.Su ürünleri ve orman ürünlerinin yanı sıra çeltik de kentin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Üretimin sürdürülebilirliği açısından su kaynaklarının verimli kullanılması ve modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması önem taşıyor.

3Çiftçinin yüzü güldü! Sinop'ta altın yıl: TMO fiyatı açıkladı, kilosu 45 TL'ye ulaştı!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yeni sezon çeltik alımlarına başladı. Çeltiğin kilogram fiyatı çeşidine göre 32 ila 45 lira arasında değişiyor. Alım fiyatları, üreticilerin hasat dönemindeki gelirleri ve ürünlerini pazarlama kararları açısından önem taşıyor. Tarla içi yolların durumu da çeltik üreticilerinin gündeminde bulunuyor. Üretim alanlarına ulaşımda yaşanan sorunlar, çiftçilerin iş yükünü ve maliyetlerini artırabiliyor. Tarla yollarının iyileştirilmesi için Devlet Su İşleri (DSİ), İl Özel İdaresi ve yerel yönetimlerin imkânları doğrultusunda çalışmalar yürütülüyor.

4Çiftçinin yüzü güldü! Sinop'ta altın yıl: TMO fiyatı açıkladı, kilosu 45 TL'ye ulaştı!

Arazi toplulaştırması da tarımsal verimliliğin artırılması açısından önem taşıyor. Farklı noktalarda bulunan küçük arazi parçalarının birleştirilmesi, üretim süreçlerinin kolaylaştırılmasına ve maliyetlerin düşürülmesine katkı sağlayabiliyor. Bu çalışmaların üreticilerin hakları gözetilerek yürütülmesi hedefleniyor.Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Mertoğlu köyünde düzenlenen hasat programında yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 40 bin dekarlık alanda çeltik üretildiğini ve yıllık üretimin 32 bin ton civarında beklendiğini belirterek çiftçilere bereketli ve kazançlı bir hasat dönemi diledi.

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