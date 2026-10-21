Çiftçinin yüzü güldü! Sinop'ta altın yıl: TMO fiyatı açıkladı, kilosu 45 TL'ye ulaştı!

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Arazi toplulaştırması da tarımsal verimliliğin artırılması açısından önem taşıyor. Farklı noktalarda bulunan küçük arazi parçalarının birleştirilmesi, üretim süreçlerinin kolaylaştırılmasına ve maliyetlerin düşürülmesine katkı sağlayabiliyor. Bu çalışmaların üreticilerin hakları gözetilerek yürütülmesi hedefleniyor.Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Mertoğlu köyünde düzenlenen hasat programında yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 40 bin dekarlık alanda çeltik üretildiğini ve yıllık üretimin 32 bin ton civarında beklendiğini belirterek çiftçilere bereketli ve kazançlı bir hasat dönemi diledi.