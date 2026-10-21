Berat Albayrak'ın avukatından muhalefetin iftiralarına sert tepki: Dava açacağımızı kamuoyuna sunarız

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Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, "Faik Öztrak, Ümit Özlale ve türevleri tarafından kasıtlı ve iyi niyetten uzak şekilde servis edilen, dezenformasyon niteliğindeki asılsız beyanlara ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur." dedi.

İsa Sinan Göktaş, "17-25 Aralık sürecinde devreye giren uluslararası aklın, benzer yöntemleri kullanarak, esasen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koymak istediği görülmektedir. O süreçte içeride ve dışarıda operasyonu gerçekleştirenler kimlerse, bugün de aynı odaklardır." vurgusunu yaptı.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın 19.10.2026 tarihinde TBMM'de ve "X" sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, kamuoyuna "fon soruşturması" olarak yansıyan iddialara yer verilirken, bu iddialarla herhangi bir bağlantı kurulmaksızın konu bir anda "128 milyar dolar yalanına" ve Sayın Berat Albayrak'a getirilmiştir. Böylece "skandalın göbeğindeki isimler", "vurguncular", "turpun büyüğü" gibi ağır nitelendirmelerle örülen bir metne, bu ithamlarla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan müvekkilimizin adı, safsata niteliğinde bir bağlamla yerleştirilmiştir.

"GÜLÜNÇ BİR EŞLEŞTİRME"

Sızdırılan çarpık bilgilerle yapay zekaya tablolar hazırlatıp bunları sosyal medyada paylaşanlar, "Berat Albayrak'ı da zorla oraya yerleştir" talimatını almış gibi, ortada hiçbir bağ yokken sırf bir ilişki örüntüsü yaratmak için gülünç bir eşleştirme yapmaktadır. Oysa Sayın Berat Albayrak, 2020'de aktif siyaseti bırakmış, o tarihten beri yalnızca vakıf işleriyle ilgilenmiş ve hiçbir siyasi programa da katılmamıştır.

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Siyasetçilerin güncel konulara ilişkin açıklama yapma gibi bir görevi bulunsa da güncellik unsuru her bir kişi ve olay bakımından ayrı ayrı değerlendirilmeli, siyasi etik terk edilmemeli, birbiriyle ilintili olmayan vakalar aynı olayın parçasıymış gibi aktarılmamalıdır.

"ÜLKEMİZ MENFAATİNE SAYISIZ ÇALIŞMA HAYATA GEÇİRDİ"

Türk siyasi tarihinde görev süresi boyunca en çok yalan ve iftiraya maruz kalan kişilerden biri olan Sayın Berat Albayrak'a yönelik bu hukuksuz eylemlerin, görevinden ayrıldıktan sonra da büyük bir motivasyonla devam etmesinin nedeni, ülkemiz menfaatine hayata geçirdiği sayısız çalışmalardır

BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDEKİ TARİHİ ATILIMLAR MADDE MADDE SIRALANDI

24 yıllık AK Parti iktidarının yalnızca iki yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Sayın Berat Albayrak döneminde tek haneli faiz ile tek haneli enflasyon dengesi kurulmuş, pozitif büyüme sağlanmış ve cari fazla verilmiştir. Ağır pandemi koşullarına ve finansal saldırılara rağmen Merkez Bankası rezervleri 85,2 milyar dolar seviyesinde korunmuş, yurt dışında bulunan 350 ton altın Türkiye'ye getirilmiş ve altın rezervi 719 tona yükseltilmiştir. Buna rağmen Faik Öztrak'ın bugün yönelttiği pespaye saldırılar o dönemde de gerçekleştirilmiş; siyasi tarihin en büyük iftirası olan "128 milyar dolar yalanını" sistematik şekilde kullanan Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine tazminata hükmedilmiş ve anılan karar yargısal denetimden de geçerek 20.05.2026 tarihli Anayasa Mahkemesi kararıyla hukuken kesinleşmiştir.

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Türkiye'nin çözüm bekleyen bunca meselesi varken hukuksuzluğu yargı kararıyla tescillenmiş söylemlerin ve operasyon amacıyla hazırlanan sözde tabloların Faik Öztrak, Ümit Özlale ve türevleri tarafından hala ahlak dışı bir şekilde tekrar tekrar paylaşılmasının nedeni, ülke yararına bir işle meşgul olmak gibi bir dertlerinin bulunmamasıdır. Kendi yerel yönetimlerindeki yolsuzlukların izahını yapamayan muhalefet partilerinin mensupları, ayıplarını perdeleme gayesiyle ilgili ilgisiz her konuda Sayın Berat Albayrak'ın adını kullanmaktadır.

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"FON EYLEMLERİYLE İLGİLİ HİÇBİR İLİŞKİSİ BULUNMAMAKTA"

Fon soruşturmasına konu eylemlerle Sayın Berat Albayrak arasında doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişki bulunmamakta olup, bahsi geçen işlemler 2024-2026 dönemine aittir. Sayın Berat Albayrak'ın 2020 yılında görevinden ayrılmasının üzerinden altı yıl geçmiş olup, bu süre zarfında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üç farklı isim üstlenmiştir. Faik Öztrak, Ümit Özlale gibileri taşeron olarak kullananlarla Abdulkadir Selvi'ye bugünkü yazısını yazdıranlar aynı kişilerdir.

"At izinin it izine karıştığını, hak ile batılın ayırt edilmesinin zorlaştığını" beyan ederek 2020 yılında aktif siyaseti bırakan Sayın Berat Albayrak, fon soruşturması kapsamında ihmali bulunan kamu görevlileri de dahil olmak üzere, hangi sıfata sahip olurlarsa olsunlar, haksız kazanç elde eden ve vatandaşların mağduriyetine sebebiyet veren herkesin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği kanaatindedir.

"ESASEN CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN HEDEFE KONMAK İSTENİYOR"

Öte yandan 17-25 Aralık sürecinde devreye giren uluslararası aklın, benzer yöntemleri kullanarak, esasen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koymak istediği görülmektedir.

O süreçte içeride ve dışarıda operasyonu gerçekleştirenler kimlerse, bugün de aynı odaklardır.

Bugüne kadar türlü saldırılara muhatap olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu saldırıların tamamını millet iradesini arkasına alarak bertaraf etmiştir.

"DAVA AÇACAĞIZ"

Netice itibarıyla Sayın Berat Albayrak'ın fon soruşturmasına konu iddia ve eylemlerle uzaktan veya yakından, doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen konuya ilişkin açıklama ve haberlerde adını maksatlı ve kötü niyetli şekilde kullanan kişiler aleyhine dava açacağımızı kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız.