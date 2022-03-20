°
Şehir seçiniz
    BİST2.1440.50EURO16.400.47USD14.810.76ALTIN914.50-0.28
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiAyçiçek yağı, enflasyon ve petrol fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Nebati duyurdu
    HaberlerEkonomi Haberleri Ayçiçek yağı, enflasyon ve petrol fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Nebati duyurdu
    ABONE OL

    Ayçiçek yağı, enflasyon ve petrol fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Nebati duyurdu

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Dünyada emtia ve petrol fiyatları yükseliyor. Geçen yıl 2 yıl boyunca bu fiyatları yansıtmamaya gayret ettik. Türkiye dünyada kendisini pozitif olarak ayrıştıran en önemli ülkelerin başında geldi." dedi. Ayçiçek yağı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Nebati, 'Ülkede ayçiçek yağı bitti' dediler. Millete ayçiçeği yağı stoku yaptırdılar." diye konuştu

    20.03.2022 - 15:09 |
    Ayçiçek yağı, enflasyon ve petrol fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Nebati duyurdu

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı: "Urfa'ya en az 1000 konutluk toplu konutu başlatıyoruz. Güneş enerji santralleriyle 3 yıl içerisinde Urfa'da enerji ihtiyacı tarımsal abonelerde sıfırlanmış olacak. Ürettiğiniz fazla elektriği de satacaksınız. 3 yıl içerisinde çiftçilerimiz bir daha 'fatura problemi yaşıyorum' demeyecek. Urfa tarımsal enerjiyle patlama yapacak.

    "GİRİŞİMCİLERİN ÖNÜNÜ KİMSE KESEMEZ"

    Yatırımcılarımızın önünü kesmek isteyenlerle mücadele etmeye biz biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız.

    Hiç kimse bu ülkede yatırım yapacak yatırımcıların girişimlerinin önünü kesemez. Engel koyamaz. Bu engellerin önünde biz dururuz.

    PETROL FİYATLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

    Zorluklar yaşıyoruz. Şu anda dünyada emtia ve petrol fiyatları yükseliyor. Geçen yıl 2 yıl boyunca bu fiyatları yansıtmamaya gayret ettik. Türkiye dünyada kendisini pozitif olarak ayrıştıran en önemli ülkelerin başında geldi.

    BAKAN NEBATİ'DEN AYÇİÇEK YAĞI MESAJI!

    Şu anda enflasyonun baskısı altındayız. Halledeceğiz. 20 yıldır hangi problemi çözmedik. Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Millet Türk lirasına güvenmeye başladı. Millet Türk lirasıyla iş yapmanın güzelliğini yaşadı. 'Ülkede ayçiçek yağı bitti' dediler. Millete ayçiçeği yağı stoku yaptırdılar."

    Tamamen ücretsiz! Esnafa güzel haber, yıl sonuna kadar...
    İlgili Haber
    Tamamen ücretsiz! Esnafa güzel haber, yıl sonuna kadar...
    Geçen sene de bu sene de sevindirdi! Bir dönümünden 150 bin liralık gelir!
    İlgili Haber
    Geçen sene de bu sene de sevindirdi! Bir dönümünden 150 bin liralık gelir!
    Bitcoin ile ilgili bomba tahmin! Yatıran kazanacak, 100.000 dolar...
    İlgili Haber
    Bitcoin ile ilgili bomba tahmin! Yatıran kazanacak, 100.000 dolar...
    "Çanakkale Köprüsü Türkiye’nin ihracatına hız katacak"
    İlgili Haber
    "Çanakkale Köprüsü Türkiye’nin ihracatına hız katacak"
    Kar yağdı, fiyatlar arttı, kilosu 39 lira...
    İlgili Haber
    Kar yağdı, fiyatlar arttı, kilosu 39 lira...
    Altın fiyatları ile ilgili flaş gelişme! Düşüş başladı, bomba uyarı geldi! Gram altının tahtını sallıyor...
    İlgili Haber
    Altın fiyatları ile ilgili flaş gelişme! Düşüş başladı, bomba uyarı geldi! Gram altının tahtını sallıyor...
    2.354 TL banka hesaplarına aktarılmaya başladı, T.C kimlik numarasına göre çekiliyor
    İlgili Haber
    2.354 TL banka hesaplarına aktarılmaya başladı, T.C kimlik numarasına göre çekiliyor

     

     

    GÜNCEL HABERLER

    AK Parti MYK yarın toplanacak

    AK Parti MYK yarın toplanacak

    Sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş'ın ölümünde kahreden detay! Abisi böyle tanımış

    Sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş'ın ölümünde kahreden detay! Abisi böyle tanımış

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş'ın ölümünde kahreden detay! Abisi böyle tanımış

    Sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş'ın ölümünde kahreden detay! Abisi böyle tanımış

    Sıradaki Haber
    Karnaval kana bulandı! Ölü ve yaralılar var

    Karnaval kana bulandı! Ölü ve yaralılar var

    Sıradaki Haber
    Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminde süre yarın doluyor! Güncel rakamlar...

    Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminde süre yarın doluyor! Güncel rakamlar...

    Sıradaki Haber
    KPSS şartı yok! Başvuru için yarın son gün, 10 bin kişiye iş fırsatı...

    KPSS şartı yok! Başvuru için yarın son gün, 10 bin kişiye iş fırsatı...

    Sıradaki Haber