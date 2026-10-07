255 basamak çıkılıyor, manzarası büyülüyor: Kilis’in gizli kalmış kalesi

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Kilisli ziyaretçilerden Halil Özkaraca, Ravanda Kalesi'nin yeterince bilinmediğini söyledi. Özkaraca, "Kilisli olarak burayı gerçekten çok fazla bilmiyoruz. En son 34 yaşındayken ziyaret ettim. Aslında biraz daha popülaritesinin olması gerekiyor. Çünkü sonuçta 12. yüzyıla dayanan bir tarihi var ve özellikle Suriye dönemlerinde savaş yıllarında askeri üs olarak kullanılan bir kale. Bu yüzden daha çok öne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Yaklaşık 255 basamak merdiven var. Çıkarken yorucu oluyor. Buraya gelecek kişilerin buna hazırlıklı olması gerekiyor. Güneş olduğu için sularını yanlarında getirmeleri gerekiyor" dedi.