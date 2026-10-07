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255 basamak çıkılıyor, manzarası büyülüyor: Kilis’in gizli kalmış kalesi

07.10.2026 - 13:33Güncellenme Tarihi:

Kilis'in Polateli ilçesinde yüksek bir tepe üzerinde bulunan Ravanda Kalesi, yüzlerce basamakla ulaşılan yolu ve görkemli manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Tarihi 11. yüzyıla uzanan kaleye ait kesin bilgiler Haçlı Seferleri dönemine dayanıyor.

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1255 basamak çıkılıyor, manzarası büyülüyor: Kilis’in gizli kalmış kalesi

Kilis'in 24 kilometre kuzeybatısında, Polateli ilçesine bağlı Belenözü (Ravandan) köyü sınırlarında bulunan Ravanda Kalesi, yüksek konik bir tepe üzerinde yer alıyor. Afrin Çayı'nın doğusunda geniş bir görüş açısına sahip olan kale, tarihi yapısı ve manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

2255 basamak çıkılıyor, manzarası büyülüyor: Kilis’in gizli kalmış kalesi

Kilisli ziyaretçilerden Halil Özkaraca, Ravanda Kalesi'nin yeterince bilinmediğini söyledi. Özkaraca, "Kilisli olarak burayı gerçekten çok fazla bilmiyoruz. En son 34 yaşındayken ziyaret ettim. Aslında biraz daha popülaritesinin olması gerekiyor. Çünkü sonuçta 12. yüzyıla dayanan bir tarihi var ve özellikle Suriye dönemlerinde savaş yıllarında askeri üs olarak kullanılan bir kale. Bu yüzden daha çok öne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Yaklaşık 255 basamak merdiven var. Çıkarken yorucu oluyor. Buraya gelecek kişilerin buna hazırlıklı olması gerekiyor. Güneş olduğu için sularını yanlarında getirmeleri gerekiyor" dedi.

3255 basamak çıkılıyor, manzarası büyülüyor: Kilis’in gizli kalmış kalesi

Kalenin çevre düzenlemelerinin yapılmasının önemine de değinen Özkaraca, "Buradan yöneticilere ricam kalenin çevre düzenlemelerinin yapılması ve ziyaretçilere daha çok açılabilmesi. Buranın desteklenmesinin kültür turizmi açısından önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

4255 basamak çıkılıyor, manzarası büyülüyor: Kilis’in gizli kalmış kalesi

Ravanda Kalesi'ni ziyaret eden diğer vatandaşlar da kalenin görkemli bir manzaraya sahip olduğunu ifade ederken, merdivenlerin çıkışının yorucu olduğunu belirtti. Kalede bazı tadilatların yapıldığını dile getiren vatandaşlar, çevrede ve kalenin farklı bölümlerinde daha fazla tadilat yapılması gerektiğini söyledi.

5255 basamak çıkılıyor, manzarası büyülüyor: Kilis’in gizli kalmış kalesi

Vatandaşlar, gezmek için uygun bir yer olduğunu belirttikleri Ravanda Kalesi'nin fazla tanınmadığını, Kilislilerin birçoğunun da kaleyi bilmediğini ifade ederek, merkeze uzak olmasına rağmen ziyaret edilmesi gereken ve heyecan verici bir yer olduğunu dile getirdi.

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