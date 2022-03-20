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    EkonomiKar yağdı, fiyatlar arttı, kilosu 39 lira...
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    Kar yağdı, fiyatlar arttı, kilosu 39 lira...

    Kar yağışındaki zirai don riski serbest piyasada fındık fiyatlarını da etkiledi. Serbest piyasa da kar yağışı öncesi 35 TL civarında olan fındık fiyatı 4 lira artışla 39 TL’ye yükseldi.

    20.03.2022 - 11:27 |
    Kar yağdı, fiyatlar arttı, kilosu 39 lira...

    Giresun'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ettiği takdirde sahilde fındığın üretimini yüzde 60 oranında etkileyebileceği belirtildi.

    Konuyla ilgili konuşan fındık tüccarı Bilal Artul, "Fındık kış uykusundan uyandı. Şubat ayında sıcaklık mevsim normallerinde gittiği için fındık karanfil açtı ve doğum yaptı. Kar yağmaya devam ederse sahil kesimine yüzde 60 zarar verir. İl ve ilçe merkezlerinden 700 rakım yukarı çıkıldığında fazla zarar olmaz diye tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları eksiye düşerse don yapar. Yanarsa fındık fiyatlarına yansır ve rekolte düşük olur. TMO’nun elinde fındık var ve fındığı orantılı bir şekilde satarsa önümüzdeki fındık sezonuna fındık olur. Kontrolsüz bir satış gerçekleşirse, fındık fiyatları da kontrolsüz şekilde artar ve piyasa da fındık olmaz" dedi.
    Öte yandan kar yağışım fındık fiyatlarını etkilediğini de belirten Artul, " Kar yağışı fındık fiyatlarını yüzde 30 etkiledi. Fındık fiyatları kar yağmadan önce 35 TL bandında seyrediyordu. Şuanda fiyatlar 39 TL’ye yükseldi. TMO'nun satış fiyatında kadar geldi. Kar yağışı olmasaydı bu fiyatlar görülmezdi" diye konuştu.

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