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    Ekonomi2.354 TL banka hesaplarına aktarılmaya başladı, T.C kimlik numarasına göre çekiliyor
    HaberlerEkonomi Haberleri 2.354 TL banka hesaplarına aktarılmaya başladı, T.C kimlik numarasına göre çekiliyor
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    2.354 TL banka hesaplarına aktarılmaya başladı, T.C kimlik numarasına göre çekiliyor

    Yüz binlerce vatandaş bekliyordu. Paralar banka hesaplarına yatırılıyor. 2.354 lira ödeniyor. Bakan Yakın destek ödemeleri ile ilgili detayları paylaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 260 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

    20.03.2022 - 10:44 |
    2.354 TL banka hesaplarına aktarılmaya başladı, T.C kimlik numarasına göre çekiliyor

    Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Her ay 2.354 lira ödeniyor. Bakan Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurgulayarak, “Bu kapsamda engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlattığımız evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz.” dedi.

    Bakanlığın engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerini Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştirdiğini belirten Bakan Yanık, “Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşa 2.354 TL Evde Bakım Yardımı veriyoruz. Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 260 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.

    EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?

    Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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