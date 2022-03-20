KPSS şartı yok! Başvuru için yarın son gün, 10 bin kişiye iş fırsatı...

KPSS şartsız binlerce personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru sürecinde sona gelindi. 20 bin personel alımı yapmaya hazırlanan Sağlık Bakanlığı, bu alımın 10 bin kişisini işçi statüsünde gerçekleştirecek. Sürekli işçi alımı çerçevesinde temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, şoför, elektrikçi, inşaat boyacısı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar sistem destek elemanı, biyomedikal cihaz destek elemanı alımı yapılacak.

Sürekli işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. KPSS şartsız işçi alımı başvuruları için son gün 21 Mart olarak belirlendi.