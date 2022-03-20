Altın fiyatları ile ilgili flaş gelişme! Düşüş başladı, bomba uyarı geldi! Gram altının tahtını sallıyor...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Haftayı düşüşle kapattı, 20 Mart Pazar sabahı canlı altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Ekonomi piyasalarının merkezinde yer alan altın grafiği alış satış dengesi yatırımcıların önemli bulduğu konular arasında yerini alıyor. Bu noktada, altın düştü mü yükseldi mi sorusu akıllara gelirken canlı altın fiyatları da merak ediliyor. Altın fiyatlarının geleceğiyle ilgili peş peşe açıklamalar da geldi. Altın fiyatının yıl sonu ne kadar olacağıyla ilgili flaş bir tahmin geldi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son kritik gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 828,39

SATIŞ: 854,70

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.077,00

SATIŞ: 6.142,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.055,00

SATIŞ: 6.150,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.931,00

SATIŞ: 5.986,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.975,00

SATIŞ: 3.004,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.486,00

SATIŞ: 1.502,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 913,59

SATIŞ: 913,93

Öte yandan altın fiyatları Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşme trafiği ile Amerikan Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMM) faiz kararlarının arasında kendisine yön bulmaya çalışıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken bir yorum geldi.

"GRAM ALTIN İÇİN SABIRLA BEKLENMELİ"

İslam Memiş, katıldığı bir programda altının düzeltme hareketi yapması gerektiğini belirterek alacak vatandaşlara uyarıda bulundu. "Ben sabırla beklenmesini tavsiye ederim. Daha ucuz maliyetlerden alım yapabilirsiniz" diye konuşan Memiş, "Gram altın 900 TL üstü, ons altın 1900 dolar üstü yüksek maliyettir. Altında kademeli düşüşler olabilir. Gram altında aşağı yönde 920 TL seviyesi destek seviyesidir, ons altında bu seviye 1.960 dolardır. Görüşmelerden çıkacak sonuçlar önemli" ifadelerini kullandı.

"ALTININ TAHTI SALLANIYOR"

İslam Memiş, gümüşün sessiz sedasız yükseldiğini belirterek "Gümüş, altının tahtını salladı" diyerek çarpıcı bir yorumda bulundu. En fazla değer kazanan yüzde 12,5 ile gümüş olduğunu söyleyen Memiş, "Gram altın yüzde 10 kazandırdı, üçüncü sırada ise dolar/TL kuru. Gümüş altının tahtını salladı. Gümüşte de yatırımcılara 12 TL ve üstündeki seviyelerden almamalarını öneririm. Gümüşte de mutlaka alım fırsatı olacaktır" ifadelerini kullandı.