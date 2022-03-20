Altın fiyatları ile ilgili flaş gelişme! Düşüş başladı, bomba uyarı geldi! Gram altının tahtını sallıyor...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı, tahminler art arda geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş jeopolitik kırılganlığı artırırken, iki ülke arasındaki müzakereler altın fiyatlarının geri çekilmesinde etkili oldu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ile Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutması da altın üzerindeki diğer etkenler olarak öne çıktı. Altın yatırımcıları ise bu gelişmelerin ardından altın grafiği alış satış verilerini yakından takip ederken, ‘Gram altın ne kadar oldu?’ sorusuna cevap arıyor. Gram altın 914,26 liradan, çeyrek altın ise 1.465,85 liradan işlem görüyor. 22 ayar bilezik 828 liradan işlem görürken, ons altın 1.921,07 dolardan işlem görüyor. Gümüş fiyatları da altının tahtını sallayan yeni bir yatırım aracı olarak öne çıkarken, gram altınla ilgili çok kritik tavsiyeler geldi. İşte ons altın, çeyrek altın, gram altın, tam altın ve cumhuriyet altını ile ilgili flaş gelişmeler....
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Haftayı düşüşle kapattı, 20 Mart Pazar sabahı canlı altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Ekonomi piyasalarının merkezinde yer alan altın grafiği alış satış dengesi yatırımcıların önemli bulduğu konular arasında yerini alıyor. Bu noktada, altın düştü mü yükseldi mi sorusu akıllara gelirken canlı altın fiyatları da merak ediliyor. Altın fiyatlarının geleceğiyle ilgili peş peşe açıklamalar da geldi. Altın fiyatının yıl sonu ne kadar olacağıyla ilgili flaş bir tahmin geldi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son kritik gelişmeler...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 828,39
SATIŞ: 854,70
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.077,00
SATIŞ: 6.142,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.055,00
SATIŞ: 6.150,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.931,00
SATIŞ: 5.986,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.975,00
SATIŞ: 3.004,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.486,00
SATIŞ: 1.502,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 913,59
SATIŞ: 913,93
Öte yandan altın fiyatları Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşme trafiği ile Amerikan Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMM) faiz kararlarının arasında kendisine yön bulmaya çalışıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken bir yorum geldi.
"GRAM ALTIN İÇİN SABIRLA BEKLENMELİ"
İslam Memiş, katıldığı bir programda altının düzeltme hareketi yapması gerektiğini belirterek alacak vatandaşlara uyarıda bulundu. "Ben sabırla beklenmesini tavsiye ederim. Daha ucuz maliyetlerden alım yapabilirsiniz" diye konuşan Memiş, "Gram altın 900 TL üstü, ons altın 1900 dolar üstü yüksek maliyettir. Altında kademeli düşüşler olabilir. Gram altında aşağı yönde 920 TL seviyesi destek seviyesidir, ons altında bu seviye 1.960 dolardır. Görüşmelerden çıkacak sonuçlar önemli" ifadelerini kullandı.
"ALTININ TAHTI SALLANIYOR"
İslam Memiş, gümüşün sessiz sedasız yükseldiğini belirterek "Gümüş, altının tahtını salladı" diyerek çarpıcı bir yorumda bulundu. En fazla değer kazanan yüzde 12,5 ile gümüş olduğunu söyleyen Memiş, "Gram altın yüzde 10 kazandırdı, üçüncü sırada ise dolar/TL kuru. Gümüş altının tahtını salladı. Gümüşte de yatırımcılara 12 TL ve üstündeki seviyelerden almamalarını öneririm. Gümüşte de mutlaka alım fırsatı olacaktır" ifadelerini kullandı.