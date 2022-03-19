Son aylarda artan gıda fiyatları ile ilgili hükümet, fahiş fiyatlarla mücadelede haksız fiyat artışı yapanları tespit etmek amacıyla Enflasyonla Mücadele Timi’nin devreye almıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TÜGİK İş Zirvesi Programı'nda konuştu. Bakan Nebati, “Petrol fiyatları yükseldi, farkındayız, enflasyonu olumsuz etkiliyor, farkındayız... Bunları gizlemiyoruz. Ama mücadelemizden geri adım atmıyoruz. Enflasyonla da mücadele ediyoruz.” dedi. Bakan Nebati, Enflasyonla Mücadele Timi’nin talimatları yerine getirdiğini ifade etti. Peki, Enflasyonla Mücadele Timi nedir? Enflasyonla Mücadele Timi fahiş fiyatla nasıl mücadele edecek? İşte merak edilenler..

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TÜGİK İş Zirvesi Programı'nda ekonomideki son gelişmeleri ve uygulamaları anlattı.

“Birilerinin bir şeyler söylemesi, karamsarlık yayması sizi hiç rahatsız etmesin.” diyen Bakan Nebati “Enflasyona karşı temel gıda ürünlerinde KDV'yi düşürdük, elektrik KDV'sini 18'den 8'e düşürdük. Kademeleri geçişleri sağlamaya çalıştık yönetiyoruz. Adımları sıkı bir şekilde atmaya devam ediyoruz.” dedi. Bakan Nebati, Enflasyonla Mücadele Timi’nin talimatları yerine getirdiğini belirtti.

ENFLASYONLA MÜCADELE TİMİ NEDİR?

Yeni ekonomi paketinde fahiş fiyatlara karşı tedbirlerde yer alan Enflasyonal Mücadele Timi, haksız fiyat artışlarıyla mücadele ediyor. Haksız fiyat artışı yapanlara göz açtırmayan uygulamada, para cezaları da kesiliyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE TİMİ FAHİŞ FİYATLA NASIL MÜCADELE EDECEK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak bir denetim uygulaması olan Enflasyonal Mücadele Timi, fahiş fiyat uygulayanlarla ilgili bir suç ya da suçlular varsa parasal cezalarla vazgeçirilmeye, caydırılmaya çalışılıyor. Stokçular yani aşırı fiyat uygulayan firmalar veya kişiler uygulamalarla denetim altında tutulacak ve fiyat arttırımlarının önüne geçilecek. Alınan tedbirlerin enflasyonla mücadeleye katkı sunacağı belirtiliyor. Uzmanlar, Enflasyonla Mücadele Timiyle serbest piyasada fiyatların kontrol edileceğini ve vatandaşların fahiş fiyatlara maruz kalmasının önüne geçeceğini aktarıyor.