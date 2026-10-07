Bingöl'de 12 yıl sonra ilk büyük hasat! Tek tek toplanıyor: 6 ton rekolte bekleniyor

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150 dönüme ceviz bahçesi kurduklarını aktaran Tunç, "Bingöl'ün en büyük ceviz bahçesidir. 4-5 yıldır vermeye yatmış. 12 yıllık ceviz bahçesidir. 5-6 ton ceviz hasat edebiliyoruz. Geçen yıl don vardı, dondan biraz sıkıntı vardı. Ama bu sene cevizleri genelde suluyoruz. Suyumuz biraz eksiktir, su olmasa geri kalan bir eksikliğimiz de yok. Cevizlerimizde topladıktan sonra soyma makinesi var. Soyma makinesiyle soyuyoruz. 10 gün de kurutmaya bırakıyoruz. Geri kalan kendi ihtiyaçlarımız kadar alıyoruz, diğerini de Solhan'da yahut Bingöl'de satıyoruz" dedi.