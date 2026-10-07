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GündemBingöl'de 12 yıl sonra ilk büyük hasat! Tek tek toplanıyor: 6 ton rekolte bekleniyor
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Bingöl'de 12 yıl sonra ilk büyük hasat! Tek tek toplanıyor: 6 ton rekolte bekleniyor

07.10.2026 - 13:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bingöl’ün Solhan ilçesinde yaklaşık 12 yıllık ceviz ağaçlarının bulunduğu 150 dönümlük bahçede hasat başladı. Cevizlerin tek tek toplandığı bahçede bu yıl yaklaşık 6 ton rekolte bekleniyor.

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1Bingöl'de 12 yıl sonra ilk büyük hasat! Tek tek toplanıyor: 6 ton rekolte bekleniyor

Bingöl'ün Solhan ilçesinde hasadına başlanan cevizde 150 dönümden 6 ton rekolte bekleniyor.İlçeye bağlı Elmasırtı köyü Gıris mezrasındaki ceviz bahçesinde hasat mesaisi başladı. 150 dönümlük alanda yaklaşık 12 yıllık ağaçlardan ürün alınmaya başlandı.

2Bingöl'de 12 yıl sonra ilk büyük hasat! Tek tek toplanıyor: 6 ton rekolte bekleniyor

Yıllar içerisinde verimi artmaya başlayan ceviz ağaçlarından bu yıl yaklaşık 6 ton rekolte hedeflediklerini belirten bahçe sahibi Abdulnasır Tunç, geçen yıl yaşanan don olayının üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

3Bingöl'de 12 yıl sonra ilk büyük hasat! Tek tek toplanıyor: 6 ton rekolte bekleniyor

150 dönüme ceviz bahçesi kurduklarını aktaran Tunç, "Bingöl'ün en büyük ceviz bahçesidir. 4-5 yıldır vermeye yatmış. 12 yıllık ceviz bahçesidir. 5-6 ton ceviz hasat edebiliyoruz. Geçen yıl don vardı, dondan biraz sıkıntı vardı. Ama bu sene cevizleri genelde suluyoruz. Suyumuz biraz eksiktir, su olmasa geri kalan bir eksikliğimiz de yok. Cevizlerimizde topladıktan sonra soyma makinesi var. Soyma makinesiyle soyuyoruz. 10 gün de kurutmaya bırakıyoruz. Geri kalan kendi ihtiyaçlarımız kadar alıyoruz, diğerini de Solhan'da yahut Bingöl'de satıyoruz" dedi.

4Bingöl'de 12 yıl sonra ilk büyük hasat! Tek tek toplanıyor: 6 ton rekolte bekleniyor

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