Bitcoin ile ilgili bomba tahmin! Yatıran kazanacak, 100.000 dolar...

Kripto para piyasaları geride kalan haftada toparlanma eğilimindeydi. En yüksek hacimli kripto para olan Bİtcoin son bir haftada yüzde 7 seviyesinde değer kazanarak 42 bin dolar bandına yaklaştı. Son 24 saatte yüzde 0.4 değer kazanan Bitcoin 41 bin 880 dolar seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM

Bitcoin'in ardından ikinci sırada bulunan Ethereum da son bir haftada yüzde 13.2 değer kazandı ve 2 bin 924 dolar seviyesine çıktı.

BINANCE COIN

Önde gelen kripto paralarda olan Binance Coin son yedi günde yüzde 6 seviyesinde değer kazandı. Binance Coin son 24 saatte ise 0.44 değer kazanarak 397 dolara ulaştı.

RIPPLE

Ripple'da son bir haftada yaşanan değer kazandı diğer kripto paralara göre sınırlı kaldı. Ripple on yedi günde yüzde 1.8, son 24 saatte ise yüzde 0.5 değer kazanarak yüzde 0.81 dolar oldu.

SOLANA

Önde gelen kripto paralardan olan Solana ise son bir haftada yüzde 10.9 değer kazandı. Solana'da son 24 saatte yaşanan değer kazancı ise yüzde 1.6 olurken kripto para 91 dolar seviyesinde bulunuyor.

BİTCOİN İÇİN KRİTİK TAHMİN

Teknoloji devi Apple'ın efsanevi kurucularından Steve Wozniak Bitcoin'e iklişkin açıklamada bulundu. Wozniak katıldığı bir podcastte "Bence Bitcoin 100.000 dolara yükselecek. Bu hissin nereden geldiğini bilmiyorum. Matematiğini yapamıyorum ama tüm bu ilgi yüzünden bu hissi alıyorum. Kriptoya ilgi şu anda çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda kripto paralarla ilgili daha sık açıklamalrda bulunmaya başlayan Wozniak geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda ise yatırımcıları küçük kripto paralara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarmıştı. Birçok kripto projesinin dolandırıcılık olduğunu söyleyen Wozniak "Etrafta çok fazla kripto para var. Herkes bir tane yaratabiliyor. Sadece erken aşamada yatırım yapmak insanlardan para topluyorlar gibi görünüyor" dedi.