Geçen sene de bu sene de sevindirdi! Bir dönümünden 150 bin liralık gelir!

Türkiye’nin örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliğinde ilk sıralarda yer alan Mersin’in birçok ilçesinde seralarda yoğun çilek üretimi de yapılıyor. Örtü altında başta Anamur ve Silifke ilçelerinde yoğun olarak üretilen çilek, ekonomik olarak önemli bir getiri sağlaması nedeniyle diğer ilçelerde de çiftçiler tercih etmeye başladı.