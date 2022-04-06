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    EkonomiArsa satışı ile ilgili flaş gelişme! TOKİ 18 ilde harekete geçti, yüzde 25...
    HaberlerEkonomi Haberleri Arsa satışı ile ilgili flaş gelişme! TOKİ 18 ilde harekete geçti, yüzde 25...
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    Arsa satışı ile ilgili flaş gelişme! TOKİ 18 ilde harekete geçti, yüzde 25...

    Arsa satın almak isteyenleri ilgilendiren karar! TOKİ 18 ilde harekete geçti. Tarih verildi ve başlıyor. Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara peşin veya yüzde 25 peşinat, 36 ay vade ile sahip olabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 18 ilde 186 muhtelif arsayı açık artırmayla satışa sundu.

    06.04.2022 - 10:44 | | İHA
    Arsa satışı ile ilgili flaş gelişme! TOKİ 18 ilde harekete geçti, yüzde 25...

    Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Aydın, Bolu, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kocaeli, Konya, İstanbul, İzmir, Muğla, Tekirdağ ve Yalova’da muhammen bedeli 2 trilyon 799 milyon 368 bin 774 lira olan yaklaşık 1 milyon 831 bin 399 metrekare büyüklüğündeki 186 arsa açık artırmayla satılacak.

    Konut, ticaret, küçük sanayi, özel sosyal tesis, özel eğitim, park ile bakım ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara peşin veya yüzde 25'i peşinat 36 ay vadeyle sahip olunabilecek.

    Açık artırma, 20 Nisan Çarşamba günü 10.30 ve 21 Nisan Perşembe günü 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.

    KDV’DEN MUAF YÜZDE 25 PEŞİNAT, 36 AY VADE

    Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara peşin veya yüzde 25 peşinat, 36 ay vade ile sahip olabilecek.

    Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak. 20 Nisan Çarşamba günü saat 10.30’da yapılacak açık artırmada İstanbul, Diyarbakır, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bolu ve Muğla’da bulunan arsalar, 21 Nisan Perşembe günü saat 10.30‘daki açık artırmada ise Ankara, Aksaray, Konya, Adana, Gaziantep, Elazığ, Çorum'da bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.

    Satışa sunulan arsalar arasında Adana konut ve ticaret, Ankara Etimesgut’ta ticaret, Antalya’da plansız alanlar, Aydın’da günübirlik tesis, otopark, Elazığ’da konut alanları bulunuyor. İzmir’de satışa sunulan arsalar arasında konut, turizm tesis alanları, Konya’da özel sağlık tesisi niteliğindeki arsalar bulunuyor.

    Satışa ilişkin detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” ile “www.emlakmuzayede.com.tr” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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