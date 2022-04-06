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    EkonomiMotorin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatlarında son durum ne? İşte Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları
    HaberlerEkonomi Haberleri Motorin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatlarında son durum ne? İşte Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları
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    Motorin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatlarında son durum ne? İşte Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları

    Benzin ve motorin fiyatlarında zam ve indirim konuları pek çok kişinin gündeminde. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, Çin’den gelen kapanma haberleriyle petrol fiyatlarında az da olsa indirim yaşanmıştı. Peki, Akaryakıt fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Motorin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatlarında son durum ne? İşte Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları

    06.04.2022 - 09:51 |
    Motorin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatlarında son durum ne? İşte Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları

    Son 1 aylık dönemde akaryakıt fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlilik devam ederken, gelen indirim ve zam haberleri de yakından takip ediliyor. İlk olarak Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında da salgın ile ilgili Çin’den gelen kapanma haberleri akaryakıtta fiyat farklılıklarına neden olmuştu. Akaryakıt fiyatlarında indirim ya da zam vatandaşın gündeminde olmayı sürdürüyor. Peki, Akaryakıt fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Motorin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatlarında son durum ne? İşte Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları

    BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

    Akaryakıt grubunda son olarak 2 Nisan Cumartesi günü benzinde 80 kuruşluk indirim gerçekleşmişti. Otogazda ise 4 Nisan'da 63 kuruşluk zam gelmişti.

    BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

    Akaryakıt fiyatlarında 6 Nisan tarihinde (Bugün) sektör kaynaklarından bir indirim ya da zam haberi gelmedi.

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

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