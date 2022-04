Burs başvurusu ile ilgili yeni gelişme! Son gün 22 Nisan...

STAR programıyla Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın lisans düzeyinde öğrenim gören gençlerin araştırma projelerine dahil edilerek AR-GE kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

TÜBİTAK’TAN İKİ YENİ ÇAĞRI

Erdoğan’ın açıklamasının ardından TÜBİTAK, programla ilgili iki yeni çağrı açtı. STAR programının lisans çağrısı ile üniversiteye giriş sıralaması 100 bin ve altında yer alan öğrencilerden not ortalaması 2.0 ve üstü olanlar, üniversiteye giriş sıralaması 100 bin ve 150 bin arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.0 ve üstü olanlar, üniversiteye giriş sıralaması 150 bin ve 200 bin arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.5 ve üstü olanlar arasından şartları sağlayan 2 bin öğrenci desteklenecek. Programla ilgilenen öğrenciler 22 Nisan’a kadar başvuru yapabilecek.

ARKEOLOG ADAYINA ŞANLIURFA GÖREVİ

STAR programının arkeoloji çağrısı ile Türkiye’de lisans derecesi veren bir üniversitede not ortalaması 2.5 ve üzeri olan, arkeoloji bölümü, kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümünde şartları sağlayan 300 öğrencinin Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırma Projesi’nde görev almaları sağlanacak. Proje kapsamında görev alacak öğrenciler alanında uzman bilim insanlarıyla birlikte yüzey araştırması çalışmalarına katılım sağlayacak.