Evde silah bulunduranlar dikkat: Bu olursa 3 yıla kadar hapis cezası gelebilir!

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Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yapılan geniş kapsamlı değişikliklerle birlikte, ev içi silah güvenliği yasal zorunluluk haline getirildi. 6136 Sayılı Kanun’a eklenen yeni maddeye göre, ateşli silahını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde saklayıp bir çocuğun erişimine imkan tanıyan ruhsat sahipleri, eylem başka bir suç oluşturmasa dahi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

Bıçak ve Kesici Alet Taşımaya da Katı Sınırlama

Yeni düzenleme sadece ateşli silahları değil, kesici ve delici aletleri de kapsıyor. Kabahatler Kanunu'na eklenen maddeler doğrultusunda:

18 Yaş Altına Bıçak Satışı Yasak: 18 yaşından küçük çocuklara her türlü bıçak veya kesici/delici alet satılması, çocuklar tarafından satın alınması veya taşınması tamamen yasaklandı.

Ağır Para Cezaları: Yasağa uymayanlara 5.000 TL, aletlerin nitelik veya sayıca vahim olması durumunda ise 10.000 TL idari para cezası kesilecek.

İnternet Satışları Kapsamda: Kısıtlamalar online ve mesafeli satış platformları için de geçerli olacak.

Ebeveynlere Tedbir İhlalinde Tazyik Hapsi

Çocuk Koruma Kanunu’nda yapılan reformla birlikte, adli süreçteki çocuklar hakkında mahkemenin verdiği koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarına uymayan anne, baba veya velilere de yaptırım getirildi. Tedbir gereklerini ihlal eden ebeveynler veya bakımdan sorumlu kişiler, çocuk hâkimi kararıyla 3 günden 10 güne kadar tazyik hapsi ile cezalandırılabilecek.