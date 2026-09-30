Dilan Polat neden gözaltına alındı? İşte Dilan Polat'ın gözaltına alınma nedeni ve suçlaması
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın gözaltına alınması sonrası yaşanan son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Dilan Polat neden gözaltına alındı, hangi suçtan gözaltında? Dilan Polat tutuklandı mı, serbest bırakıldı mı? Dilan Polat hakkında neden soruşturma başlatıldı? Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine hakkında soruşturma başlatılan Polat gözaltına alınarak adliyeye getirildi. Savcılık işlemleri tamamlanan Dilan Polat, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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Dilan Polat hakkında alınan gözaltı kararı 30 Eylül Çarşamba günü gündemin öne çıkan gelişmelerinden biri oldu. Dilan Polat gözaltına mı alındı, Dilan Polat neden gözaltına alındı, hangi suçtan gözaltında ve Dilan Polat tutuklandı mı? soruları gelişmenin ardından araştırılmaya başlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine Dilan Polat hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat, işlemleri için Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıkta ifade veren Polat'ın işlemleri sırasında fenalaştığı ve bunun üzerine sağlık ekiplerinin çağrıldığı bildirildi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Dilan Polat, adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
DİLAN POLAT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Dilan Polat, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma, sosyal medyada paylaşılan bir görüntünün ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.
Dilan Polat'ın gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemleri gerçekleştirildi. Polat daha sonra savcılığa ifade vermek üzere Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
DİLAN POLAT HANGİ SUÇTAN GÖZALTINDA?
Dilan Polat hakkında yürütülen mevcut soruşturmanın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasına ilişkin olduğu bildirildi. Dolayısıyla 30 Eylül 2026 tarihindeki gözaltı işlemi, Polat hakkında daha önce gündeme gelen mali suçlara ilişkin soruşturmadan farklı bir dosyaya dayanıyor.
Soruşturmanın sosyal medyada paylaşılan bir görüntünün ardından başlatıldığı belirtildi. Soruşturma dosyasına konu görüntünün ayrıntılarına ilişkin ise resmi makamlarca kapsamlı bir açıklama yapılmadı.
DİLAN POLAT TUTUKLANDI MI?
Dilan Polat'ın tutuklandığına ilişkin şu aşamada kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Polat, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Bu nedenle mevcut aşamada “Dilan Polat tutuklandı” ifadesini kullanmak doğru değil. Gözaltı, savcılık işlemleri ve tutuklama birbirinden farklı hukuki süreçleri ifade ediyor. Polat hakkındaki kararın hakimlikteki işlemlerin ardından netleşmesi bekleniyor.
İFADE VERİRKEN FENALAŞTI
Dilan Polat'ın savcılıkta ifade verdiği sırada fenalaştığı bildirildi. Bunun üzerine adliyeye sağlık ekipleri çağrıldı.
Polat'ın savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği belirtildi.
DİLAN POLAT DAHA ÖNCE NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?
Dilan Polat'ın 30 Eylül 2026'daki gözaltı işlemi, kamuoyunda geniş yankı uyandıran 2023 yılındaki soruşturmadan farklı bir dosyaya dayanıyor.
Polat, 2023 yılında eşi Engin Polat ve bazı yakınlarıyla birlikte yürütülen mali suçlar soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. 1 Kasım 2023'te İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.
Dilan Polat daha sonra tutuklanmış, yaklaşık 9,5 aylık tutukluluğun ardından 19 Ağustos 2024'te tahliye edilmişti.
Polat ayrıca 21 Ekim 2024'te sosyal medyada yayılan bir görüntü nedeniyle kardeşi Sıla Doğu ile birlikte “hayasızca hareketler” suçlaması kapsamında gözaltına alınmış, iki isim adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.