Dilan Polat neden gözaltına alındı? İşte Dilan Polat'ın gözaltına alınma nedeni ve suçlaması

7



Dilan Polat'ın 30 Eylül 2026'daki gözaltı işlemi, kamuoyunda geniş yankı uyandıran 2023 yılındaki soruşturmadan farklı bir dosyaya dayanıyor.



Polat, 2023 yılında eşi Engin Polat ve bazı yakınlarıyla birlikte yürütülen mali suçlar soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. 1 Kasım 2023'te İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.



Dilan Polat daha sonra tutuklanmış, yaklaşık 9,5 aylık tutukluluğun ardından 19 Ağustos 2024'te tahliye edilmişti.



Polat ayrıca 21 Ekim 2024'te sosyal medyada yayılan bir görüntü nedeniyle kardeşi Sıla Doğu ile birlikte “hayasızca hareketler” suçlaması kapsamında gözaltına alınmış, iki isim adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.