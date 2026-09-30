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GündemYaşlı kadın yanlış adımı attı: Avcılar'da 4 metre aşağı düştü
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Yaşlı kadın yanlış adımı attı: Avcılar'da 4 metre aşağı düştü

30.09.2026 - 14:49Güncellenme Tarihi:
Yaşlı kadın yanlış adımı attı: Avcılar'da 4 metre aşağı düştü

Avcılar’da yaşlı kadın sokakta yürürken üzerine bastığı rögarın açılması sonucu 4 metrelik çukura düştü. Yaşlı kadını itfaiye iki kere kurtarırken ambulansla hastaneye sevk edildi.

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Olay bugün saat 13:00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta yürüyen yaşlı kadın üzerine bastığı rögar kapağının açılması sonucu yaklaşık dört metrelik çukurdan içeri düştü.

Yaşlı kadın yanlış adımı attı: Avcılarda 4 metre aşağı düştü

Yaşlı kadını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadını düştüğü çukurdan çıkararak hastaneye sevk etti. Kadının hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

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