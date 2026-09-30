Yaşlı kadın yanlış adımı attı: Avcılar'da 4 metre aşağı düştü
30.09.2026 - 14:49Güncellenme Tarihi:
Avcılar’da yaşlı kadın sokakta yürürken üzerine bastığı rögarın açılması sonucu 4 metrelik çukura düştü. Yaşlı kadını itfaiye iki kere kurtarırken ambulansla hastaneye sevk edildi.
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Olay bugün saat 13:00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta yürüyen yaşlı kadın üzerine bastığı rögar kapağının açılması sonucu yaklaşık dört metrelik çukurdan içeri düştü.
Yaşlı kadını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadını düştüğü çukurdan çıkararak hastaneye sevk etti. Kadının hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.