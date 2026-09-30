Evlere tebligat gidiyor! Ceza 103 bin TL’den başlıyor

2026 yılında yasa dışı bahis oynayanlar için uygulanabilecek idari para cezası 103 bin 207 TL’den başlayıp 412 bin 995 TL’ye kadar çıkıyor. Ceza miktarı yürütülen idari işlem kapsamında belirleniyor. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı da Mart 2026’da yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 654 kişinin ikamet adreslerinin bulunduğu valiliklere bildirim yapıldığını açıkladı.

DOĞRULANMADI

Öte yandan sosyal medyada yer alan “3 milyondan fazla kişiye ceza gönderilecek” iddiası ise resmi makamlarca doğrulanmış değil. Daha önce gündeme gelen 3 milyon 127 bin 307 rakamının, bir soruşturmadaki banka hesaplarında gerçekleştirilen işlem sayısını ifade ettiği belirtildi. Tebligat ulaşan kişilerin belgede belirtilen süre ve başvuru yollarını dikkate alması gerekiyor. Süresinde ödenmeyen idari para cezaları için kamu alacaklarının tahsiline yönelik işlemler uygulanabiliyor.