SGK harekete geçip cezayı kesiyor! Polis hemen SGK kadim servisine bildiriyor…

Ben bir kurumsal firmada çalışıyorum, geçtiğimiz yıl enişteme şirket arabasını verdim ve oda asayiş uygulamasına girmiş. Emniyet kemerinden dolayı ceza yazılmıştı, bunu ödedik. Şimdi işyerine SGK’dan ayrı bir ceza gelmiş, eniştemin bilgileri yazıyor. Sigortasız çalıştırmadan, geriye dönük belgelere kadar istemişler. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Ceza çok yüksek, eniştem kendi firması olan biri, çok saçma durumdan başımıza böyle bir şey geldi.

Son dönemlerde şirket araçları ve ticari araçların yol denetimlerinde ortaya çıkan bu durum şirketlere ciddi idari yaptırımlar ve mağduriyetler yaratmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında şirketlere ilişkin araçları ve denetim esnasında tespit edilen şoförleri SGK kadim servisine bildirmektedir. Aslında SGK’nın gelen bu mucipleri incelerken araçta tespit edilen kişinin sigortalılık durumunu veya şirketle olan bağını gözeterek veya inceleyerek ceza göndermesi gerekiyor. Ancak idari yaptırımlar hemen uygulanıyor. Şirketiniz durumu özetler bir itiraz yazısıyla itirazda bulunabilir, kişinin mevcut durumda işletme sahibi olduğunu belirtebilir. Kişiyle ilgili başka muvazaalı bir durum yoksa gönderilen cezalar iptal edilmesi gerekiyor.