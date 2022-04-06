SGK harekete geçip cezayı kesiyor! Polis hemen SGK kadim servisine bildiriyor…
SGK, SSK, Bağkur, emekli, dul yetim milyonları çok yakından ilgilendiriyor. Cezası çok ağır. Çoğu kişi bilmiyor, polis yakalayınca hemen SGK kadim servisine bildiriyor. Hem annesi hem babasından yetim aylığı alanlar emekli olunca bir maaş kesiliyor. Annesinden dolayı almakta olduğunuz aylık kesilmez ancak babanızdan dolayı almakta olduğunuz 4/B yetim aylığı 2008 yılının 10’uncu aydan sonra bağlandıysa kesilir.
Emeklilik için belirlenen yaş şartını ve sigortalılık sürenizi tamamlamış ancak borçlanma dahil prim gününüzü tamamlama imkânınız yoksa kuruma toptan ödeme dilekçesi vererek prim iadesini talep edebilirsiniz. Hizmet dökümümde ilk işe girişi olmasına rağmen kurum bunu prim ödemesi yok diye kabul etmiyor. Bu tür mağduriyeti yaşayan binlerce sigortalı var. Söz konusu işe girişinizi saydırabilmeniz için yargı yoluna başvurmanız gerekmektedir. Yargıtay’ın bu konuda emsal kararları var.
Merhaba, 4/C’den emekli olan babamdan yetim aylığı alıyorum. Sigortalı olarak işe girmem halinde yetim aylığım kesilir mi? Merhaba, benim Bağkur borcum var yapılandırmadaydı ancak bozuldu. Tekrardan yapılandırmaya sokabilir miyim? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır yanıt verdi…
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Benim SGK borçlarım dolayısıyla evime haciz geldi, yapılandırmaya girdim ve borcumu yapılandırdım. Taksitleri düzenli ödüyorum, evimi satıp başka ile taşınmak istiyorum. SGK’dan haczi nasıl kaldırırım?
Kuruma olan borcunuzu tamamen ödemeden haciz kaldırılmaz. Diğer bir seçenek ise teminat değişikliğidir, kurum icra dairesi onay verirse aynı değerde başka bir menkul ya da gayrimenkul ile değişiklik yapabilirsiniz.
Merhaba, benim Bağkur borcum var yapılandırmadaydı ancak bozuldu. Tekrardan yapılandırmaya sokabilir miyim?
Borcunuzu 6183 sayılı Kanun kapsamında her zaman yapılandırabilirsiniz. Ancak bu kanun kapsamında yapılandırılacak borçlardan 50 bin lira üzeriyse borcun en az yarısı kadar teminat ve yüzde 10’u kadar peşinat istenir. Torba kanun kapsamında çıkarılan yapılandırmalarda bu şartlar aranmamaktadır. Böyle bir imkanınız yoksa yine bir torba kanun çıkarılmasını bekleyeceksiniz.
Merhaba, 4/c’den emekli olan babamdan yetim aylığı alıyorum. Sigortalı olarak işe girmem halinde yetim aylığım kesilir mi?
4/C sigortalılarının yetimlerine bağlanan aylıklar 4/A veya 4/B kapsamında çalışılmasıyla kesilmemektedir. Kesilmesi için evlenmeniz veya 4/C’li olarak işe girmeniz gerekmektedir.
Benim hizmet dökümümde ilk işe girişim görünüyor ancak kurum bunu prim ödemesi yok diye kabul etmiyor. Elimde sigorta kartım ve işyerinin ödemiş olduğu belgeler mevcut. Kurum bordronuz yok diyor. Bu durumda ne yapmam gerekir?
Sizin mağduriyetinizi yaşayan binlerce sigortalı vatandaşımız mevcut. Söz konusu işe girişinizi saydırabilmeniz için yargı yoluna başvurmanız gerekmektedir. Yargıtay’ın bu konuda emsal kararları mevcut. İş ve sosyal güvenlik hukukunda uzman bir avukattan destek almanızı tavsiye ederim.
Sayın uzman, ben herhangi bir işte çalışmıyorum adıma da GSS prim borcu çıkarılıyor ancak onu da çalışamadığımdan dolayı ödeyemiyorum. Ailemin kazançları dolayısıyla yeşil kartlı da sayılmıyorum, hastaneden nasıl faydalanabilirim? Sağlık ücretsiz deniliyor ancak hastaneye gittiğimde provizyon alamazsınız diyorlar.
Sağlık sistemimiz tamamen ücretsiz değildir. İlaç ve hastane katılım payları mevcuttur, ancak tüm borçlulara yıl sonuna kadar ücretsiz muayene hizmeti verilmektedir. Cumhurbaşkanı kararı gereği borcu olan kişilere 2022 yılı sonuna kadar provizyon verilecektir. Bağlı bulunduğunuz SGK merkezine giderek, GSS servisinden provizyon aktivasyonunuzu yaptırabilir, provizyon alabilirsiniz.
Mert Bey, 1990 yılında evlendim ve eşimi 2002 tarihinde kaybettim. O tarihte tarafıma dul aylığı bağlandı. 2007 yılında tekrardan evlendim ve o eşimi de 2015 yılında kaybettim. 2015 Yılından itibaren dul aylığı alıyorum ancak eski eşimin dul aylığı daha fazlaydı, eski eşimin aylığına müracaat edebilir miyim ya da ikisini bir alabilir miyim?
Öncelikle acı kayıplarınız için başsağlığı diliyorum. Vefat etmiş olan iki eşinizden aynı anda dul aylığı alamazsınız ancak aylıklar arasında tercihte bulunabilirsiniz. Bağlı bulunduğunuz SGK merkezine müracaat ederek mevcutta bağlı olan aylığınızın durdurulmasına ilişkin ve eski eşinizin bilgilerini girerek yeniden dul aylığı bağlanmasına ilişkin iki dilekçe vermeniz gerekecektir.
Selamlar, ocak ayında Covid nedeniyle 7 gün rapor yazıldı ancak hala rapor ücretim yatmadı. İşyerim de sorguluyor rapor ekranında işlemler devam ediyor diyor, ne zaman ödenir acaba?
İş göremezlik rapor ödemeleri Covid salgını nedeniyle oluşan rapor yoğunluğundan aksayabiliyor. İşyerinizin bağlı bulunduğu SGK merkezinin rapor servisine giderek durumunuz hakkında sorgulama yapabilirsiniz. Raporunuzun tarihlerinde herhangi bir sıkıntı yok, işveren onayı da verildiyse ödemesi yapılacaktır.
Ben bir kurumsal firmada çalışıyorum, geçtiğimiz yıl enişteme şirket arabasını verdim ve oda asayiş uygulamasına girmiş. Emniyet kemerinden dolayı ceza yazılmıştı, bunu ödedik. Şimdi işyerine SGK’dan ayrı bir ceza gelmiş, eniştemin bilgileri yazıyor. Sigortasız çalıştırmadan, geriye dönük belgelere kadar istemişler. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Ceza çok yüksek, eniştem kendi firması olan biri, çok saçma durumdan başımıza böyle bir şey geldi.
Son dönemlerde şirket araçları ve ticari araçların yol denetimlerinde ortaya çıkan bu durum şirketlere ciddi idari yaptırımlar ve mağduriyetler yaratmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında şirketlere ilişkin araçları ve denetim esnasında tespit edilen şoförleri SGK kadim servisine bildirmektedir. Aslında SGK’nın gelen bu mucipleri incelerken araçta tespit edilen kişinin sigortalılık durumunu veya şirketle olan bağını gözeterek veya inceleyerek ceza göndermesi gerekiyor. Ancak idari yaptırımlar hemen uygulanıyor. Şirketiniz durumu özetler bir itiraz yazısıyla itirazda bulunabilir, kişinin mevcut durumda işletme sahibi olduğunu belirtebilir. Kişiyle ilgili başka muvazaalı bir durum yoksa gönderilen cezalar iptal edilmesi gerekiyor.
Mert Bey, annemden dolayı 4/C’den yetim aylığı alıyorum, babamdan dolayı da 4/B’den aylık alıyorum. Emeklilik yaşımda yaklaşıyor, 4/A’dan emeklilik dilekçesi verirsem annemden ve babamdan almış olduğum aylıklar kesilir mi?
Annenizden dolayı almakta olduğunuz aylık kesilmez ancak babanızdan dolayı almakta olduğunuz 4/B yetim aylığı 2008/10’uncu aydan sonra bağlandıysa kesilir.
Merhaba, ben emeklilik yaşımı tamamladım ancak 2551 prim günüm var. Primlerimi iade alabilir miyim?
Emeklilik için belirlenen yaş şartını ve sigortalılık sürenizi tamamlamış ancak borçlanma dahil prim gününüzü tamamlama imkânınız yoksa kuruma toptan ödeme dilekçesi vererek prim iadesini talep edebilirsiniz. Ancak ödemiş olduğunuz primlerin sadece işçi paylarının tarafınıza ödeneceğini unutmayın.