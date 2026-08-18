Erzincan’ın şifalı 'Ekşi Suyu' sıcaklar bastırınca yok satmaya başladı: Saatte 10 bin adet üretiliyor!

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Çeribaşı, üretimin yaklaşık yüzde 18'inin ihraç edildiğini dile getirerek, "Doğu pazarına Afganistan ile girmiştik. Şimdi İran ve Suriye ile pazarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Saatte yaklaşık 10 bin, aylık da 1 milyona yakın bir üretimimiz var. Sıcaklıklarla talep çok ciddi bir şekilde arttı. Özellikle bu sezon saniye bile boşluk vermeden üretimimize devam ediyoruz ki ancak ürünlerimizi yetiştirebilelim. Üretimimizi artırarak her eve girmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.