Ata tohumu susuz yetişti: Bandırma'nın beyaz kavununda hasat heyecanı!

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Programın devamında Yeşilçomlu Mahallesi'ne geçen Ustaoğlu, mahalle meydanında kavun üreticileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kavun ticaretinin yapıldığı ve üreticiler tarafından kavun borsası olarak adlandırılan alanda üreticilerle görüşen Ustaoğlu, bölgedeki kavun üretimi ve piyasa hakkında bilgi aldı.Ata tohumu kullanılarak susuz tarım yöntemiyle yetiştirilen beyaz kavunun hasadının başladığı, hasadın önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.Bölgede kavun veriminin geçen yıla göre arttığı öğrenildi.