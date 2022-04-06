Elektrik faturalarında yeni dönem! Serbest tarife geliyor, Elektrik fiyatları...

Elektrik faturaları ile ilgili harekete geçildi. Esnafın elektrik harcamalarını düşürmek için serbest sözleşme çözümü gündeme geldi. Elektrik şirketleriyle yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, esnaf ve sanatkarlar daha uygun fiyatla serbest sözleşme üzerinden elektrik satın alabilecek. Böylece tarifesi uygun bulunan şirket, başka bir bölgedeki esnafın elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.

Serbest tarife

Edinilen bilgiye göre, yapılan düzenlemelere rağmen, esnaf ve sanatkarların işyerlerinde kullandığı elektrik bedelleri 'sıkıntı' olmaya devam ediyor. Elektrik faturaları nedeniyle ticari faaliyetlerin sürdürülmesinde yaşanan zorluklar, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'na (TESK) iletildi. Yapılan değerlendirmelerden, elektrik bedellerindeki artıştan daha az etkilenmek için alternatif elektrik tedarikine yönelme kararı çıktı. Bu kapsamda da, enerji tedarik şirketleriyle, serbest tüketici sözleşmesi yapılması için görüşmelere başlandı. Halen devam eden temaslarda, elektrik şirketlerinin ortak fiyat belirleme gayretinde olduğu, esnafın ise orta bir yol bulunması için çaba harcadığı öğrenildi.

İl ve ilçelerde Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) tarafından yetkilendirilen elektrik tedarik şirketleri ile serbest tüketicilere yönelik enerji alım satım sözleşmeleri yapılması halinde, esnaf, standart tarifeden ayrı bir şekilde faturalandırılabilecek. Sözleşmelerin yürürlüğe girmesi halinde, dükkanlarda kullanılan elektriğin daha uygun fiyatlarla tedarik edilmesi mümkün olacak.

Yapılacak anlaşmalarla, uygun fiyat veren şirketlerden bölgesine bakılmadan elektrik alınabilecek. Örneğin. Doğu Anadolu’daki bir esnaf Ankara'daki şirketten daha uygun fiyatla elektrik temin edebilecek.