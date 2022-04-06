Kredi fırsatı! 6 ay ödemesiz, avantajlı faiz oranları ve uygun ödeme koşulları ile nakdi destek

Pandemi döneminde iş dünyasına sağlanan desteklere bu yıl da yenileri eklendi. Son 19 ayın 17’sinde ihracat rekoru kıran ve bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefi belirleyen ihracatçı düşünüldüğü gibi üreterek büyümeye ve istihdama katkı sağlayacak yatırımcı da unutulmuyor. Ayrıca artan maliyetler karşısında kendini koruyabilmesi için şirketlere işletme giderleri konusunda katkıda bulunulması da amaçlanıyor. Bu kapsamda iş dünyasına yönelik 60 milyar liralık ucuz kredi verilecek.

FİNANSMANA ERİŞİME KOLAYLIK

Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli (Hazine destekli) destek paketine başvurular başladı. Destekler; ‘yatırım için 25 milyar lira’, ‘ihracata da 25 milyar lira’ ve ‘işletme harcamalarına 10 milyar lira’ olmak üzere üç bölümde sunuluyor. Kadın girişimcileri teşvik etmek için kefalet oralarında daha fazla hak tanınarak ayrıcalık sağlanıyor. Kredinin amacı dışında kullanılmaması için sıkı denetim var. Faturaların belgelendirilmesi ve sözleşme zorunluluğu getirildi. İşte paketin tek tek detayları...

KARTLI ÖDEME SİSTEMİ ÜZERİNDEN

Şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçları İşletme Harcamaları Destek Paketi ile karşılanabilecek:

Paketten yararlanmak isteyen KOBİ’ler için kefalet üst limiti 4 milyon lira, kredi üst limiti de 5 milyon lira, KOBİ dışı işletmeler için ise kefalet üst limiti 15 milyon lira ve kredi üst limiti de 20 milyon lira olarak uygulanacak.

Ticari kredi kartları ve debit/banka kartına bağlı kredili mevduat hesabı üzerinden kullandırılacak.

Kredinin kefalet oranları KOBİ’ler için yüzde 80, KOBİ dışı işletmeler için ise yüzde 75 olarak belirlendi.

Kredi vadesi azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami 30 ay vade ve kartlı ödeme sistemi üzerinden kullandırımlar için azami 12 ay kullandırım süresi olarak hesaplanacak.

Faiz oranı değişken (TL referans+yüzde 2) olacak.

Başvuru 31 Aralık 2023 tarihine kadar yapılabilir.

HANGİ BANKALAR YER ALIYOR?

Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halk Bankası, ING Bank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye İhracat Kredi Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası.

POTANSİYEL İHRACATÇIYA TEŞVİK

İhracatçı veya döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ile ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ’lere yönelik İhracat Destek Paketi’nde işletmeler:

En fazla 6 ay ödemesiz dönem dahil, azami 24 ay (2 yıl) vade ile kredi kullanabilecek.

Üst limit 25 milyon lira olarak belirlendi.

Mevcut durumda ihracatı olan firmalar yüzde 90, potansiyel ihracatçı firmalar da yüzde 85 kefaletten yararlanabilecek.

Faiz oranı değişken (TL referans+yüzde 1) olacak.

31 Aralık 2022 tarihine kadar başvurulabilir.

KADIN GİRİŞİMCİYE YÜKSEK KEFALET

Yatırım yapmayı planlayan şirketlere yönelik Yatırım Destek Paketi’nde firmalar:

2 yıl geri ödemesiz, 120 aya (10 yıl) kadar vade ile yararlanabilecek.

Kadın girişimci KOBİ’ler yüzde 90, diğer KOBİ’ler yüzde 85, KOBİ dışı işletmeler ise yüzde 80 düzeyindeki kefalet oranlarından faydalanabilecek.

KOBİ’ler için kefalet üst limiti 29.75 milyon lira ve kredi üst limiti 35 milyon lira olarak belirlendi. KOBİ dışı için ise kefalet üst limiti 80 milyon lira, kredi üst limiti de 100 milyon lira olarak uygulanacak.

Yatırım tutarının yüzde 70’ine kadar yatırım kredisi ve kullanılan yatırım kredisinin yüzde 25’i kadar ilave işletme kredisi kullanılabilecek.

Faiz oranı; 0-24 ay değişken (TL referans+yüzde 1), 24 ay üzeri değişken (TL referans+yüzde 2).

Başvuru için son tarih 31 Aralık 2023.