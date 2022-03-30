Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor! Bugünden itibaren pompaya yansıyacak

Petrol fiyatlarında özellikle Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılan müzakerelerin ardından hızla düşüş göstermişti.

ki günde yüzde 8'e varan düşüş gösteren ABD ham petrolü yeniden 105 dolarda dalgalanırken Brent petrol de 108 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki yaşanan bu düşüş motorin fiyatında ne kadarlık indirim yaşandı? İşte cevabı...

Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerden olumlu mesajlar çıkarken, ABD tarafının da söz konusu mesajlar karşısında temkinli duruşunu koruduğu görüldü.

MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 55 kuruşluk bir indirim yapıldı. Buna göre İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22 lira 12 kuruşa geriledi. Peki akaryakıttaki yaşanan bu düşüşün en önemli sebebi ne?

FİYATLARDA 'MÜZAKERE' HAREKETİ!

Salı günü fiyatlardaki düşüşte, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapılan toplantısının "yapıcı" geçtiğine ilişkin haber akışı etkili oldu.

Görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı. Rusya-Ukrayna görüşmelerindeki bu olumlu gelişme fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Öte yandan, Çin'de artan Kovid-19 vakaları karşısında hükümetin kapanma tedbirini devreye almasıyla dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden olan ülkede talebin düşeceğine yönelik endişeler de fiyatları baskılayan başka bir unsur oldu.

Çin'in en büyük kenti Şangay'da iki aşama halinde beşer gün karantina uygulanmasına karar verilmişti. Kapanma tedbirlerinin başka bölgelere de genişletileceği beklentileri fiyatları daha da baskılıyor.

PİYASALAR OPEC+ TOPLANTISINA ODAKLANDI

Öte yandan, piyasalar, Perşembe günü gerçekleştirilecek 27'inci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'na odaklandı.

OPEC+ grubunun arz daralmasına karşın hızlı reaksiyon veremeyeceği ve mevcut üretim politikasına devam edeceği öngörülüyor.

Grup, petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama yönündeki ana tüketici ülkelerin çağrılarına rağmen, bunlara olumlu yanıt vermiyor.

İŞTE İSTANBUL'DAKİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI