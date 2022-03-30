Gayrimenkul sektöründe yeni dönem! Ev, arsa, arazi fiyatları düşecek

Ev fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı vatandaşların ev sahibi olamamasına neden oluyor. Özellikle büyükşehirlerde arzın talebi karşılayamaması nedeni ile fiyatlar katlandı. Hükümet fiyat artışları ile ilgili harekete geçti. Yeni KDV düzenlemesi yapıldı. Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak belirlendi. Böylece 1 Milyon lira değerindeki 155 metrekare konutun KDV'si eni düzenlemeler bu tarihten itibaren alınan yapı ruhsatları için geçerli olacak. Kararın yürürlük tarihinden önce alınan yapı ruhsatları kapsamında inşa edilen konutlar önceki düzenlem180 bin liradan 85 bin 805 liraya düşecek. Konutta KDV uygulaması vergiyi yarı yarıya düşürecek. KDV indirimine yönelik merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1-Büyükşehir KDV uygulaması sona mı eriyor?

Büyükşehirlerde 150 metrekareye kadar olan konutların KDV oranı, inşaatın sınıfına, arsa birim metrekare değerine göre belirlenirken, duruma göre yüzde 1,8,18 vergi uygulanıyordu. Artık konut teslimindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek satın alınan konutun büyükşehirde olup olmadığına, arsa birim metrekare değerine bakılmayacak. Aynı koşullarda KDV'ye tabi tutulacak.

2-Net alanı 155 m2 olan konutta vergilendirme nasıl olacak?

Yeni modelde ikili KDV sistemi aynı anda uygulanacak. Konutların net alanının 150 m2'ye kadar olan kısmı için KDV yüzde 8, aşan kısım için yüzde 18 vergi hesaplanacak. Mevcut sistemde 1 milyon lira değerindeki 150 m2'lik bir konut için 80 bin lira KDV ödenirken, 155 m2'de bu tutar 180 bin liraya çıkıyor. Bu düzenleme ile sadece 150 m2'nin üzerindeki bölüm yüzde 18'den vergilendirileceği için KDV 85 bin 805 liraya inecek.

3-Düzenleme eski ruhsatlar, daha önce başlayan konutlar için de mi geçerli olacak?

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce başlayan konut inşaatları için eski hükümler uygulanmaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Kararı öncesi alınan yapı ruhsatları kapsamında inşa edilen ya da edilecek olan konutlar önceki düzenlemeye tabi olacak.

4-Arsa, arazi tesliminde KDV oranı kaç olacak?

İnşaat sektörünün KDV kaynaklı finansman yükünün azaltılması maksadıyla, arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde18'den yüzde 8'e indiriliyor. Hasılat paylaşımı, kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibinin durumuna göre yapılan karşılıklı fatura kesme durumunda KDV yükü çok ağır oluyordu. Bu düzenleme ile arsa ve arazi teslimindeki vergi yükü de hafiflemiş olacak.

5-Kentsel dönüşüm kapsamındaki konutlarda vergi oranı değişiyor mu?

Kentsel dönüşüm kapsamındaki 150 m2'ye kadar konutlarda uygulanan yüzde 1 KDV oranı değişmeyecek. Ancak, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 150 m2'yi geçen konutlarda yüzde 1, bu alanı aşan kısım için de vergi yüzde 18 hesaplanacak.

6- Konutta KDV indirimi fiyatları aşağı çeker mi?

KDV indirimiyle 150 m2'nin üzerinde konutlarda talebin yükselmesi, gayrimenkul sektörünün canlanması, fiyatların da düşmesi, sıfır evlere ilginin artması bekleniyor. Bu yüzde 10 gibi bir ıskonto anlamı taşıyor. Düşük metrekare gösterme, bir evi ikiye bölüp iki tapu haline getirme gibi uygulamalar da sona erecek.

İŞTE ÖRNEK HESAPLAMA!

1,5 milyon liralık 160 metrekare bir konut KDV indirimi öncesi 1 milyon 770 bin TL'ye alınırken, şimdi bu rakam 140 bin lira vergi avantajıyla 1 milyon 630 bin TL'ye düşecek.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da büyük metrekarelerde yapılan ve arsa rayiç değeri yüksek oranda olan taşınmazlara yeni dönemde bir fırsat olabileceğini belirten Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yaptığı açıklamada, "Daha önce doğrudan yüzde 18 bir uygulama oluyordu. Evin fiyatı KDV’si yüzde 8 yerine yüzde 18 olarak alınıyordu. Şimdi arada fark düzeltmesi alınacak. 150 metrekareyi geçen kısım 10 metrekare ise o 10 metrekarenin KDV oranı yüzde 18 olarak kabul edilecek." dedi.