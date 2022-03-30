SGK'dan toplu para ödemesi! Başvuran alıyor, emekli olmayan, çalışmayan ve...

Para iadesi yapılıyor. Aynı durumda çok sayıda kişi bulunuyor. SGK'ya başvuranlar hak ettikleri ücreti alıyor. Prim iadesinden pek çok kişinin haberi olmadığı için talepte bulunmuyor. Prim iadesi, doğum borçlanması, 3600 ek göstergede son durum vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan okurlardan gelen soruları yanıtladı. İşte o soru ve cevaplar...

Yaşım 68. 1600 gün sigortalı çalıştım. 65 yaş üstü olduğum için yaşlılık maaşı alıyorum. Yaşım gelmesine rağmen emekli olamıyorum. 1600 günün iadesini talep edebilir miyim?

Prim gün sayıları emekliliğe imkan vermeyenler ile emekli olamayanlar primlerini iade alabilir. Buna da toptan ödeme denir. Yaşınız prim iadesi almaya uygun. 1600 günlük priminizi iade alabilirsiniz. Bunun için SGK’ya müracaat etmeniz gerekiyor.

SGK'DAN TOPLU PARA ALMA ŞARTLARI

Para iadesi almak için vatandaşların sağlamaları gereken bazı koşullar bulunuyor. Bu koşulların ilki iade için sosyal güvencesi olan bir işte çalışmıyor olmak, kendi işini yürütmüyor olmak, emekli olmak için yaş şartını tamamlamış olmak, erkeklerde 25 yıl kadınlarda 20 yıl şartını sağlamak.

PRİM İADESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal Güvenlik Kurumundan toplu olarak prim iadesinin alınması için başvurularını resmi olarak iletilmesi gerekir. Başvurunun yapılmaması durumda toplu ödemelerin otomatik olarak yapılması mümkün değil. Kişilerin ikamet adreslerine en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezlerine dilekçe ile başvurularını yapması gerekiyor.

3600 EK GÖSTERGEDEN YARARLANIRSINIZ

1998 yılında 2200 gösterge ile Türk Hava Yolları’ndan birin dördüncü (1/4) derecesinden emekli oldum. Makine yüksek teknikeriyim. Yeni çıkacak olan 3600 ek göstergeden yararlanabilir miyim?

Cevap: 3600 ek gösterge konusunda çalışmalar sürüyor, ancak kesinleşmiş bir durum yok. 3600 ek göstergenin öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacakken diğer meslek gruplarını da kapsaması gündemde ama yine de kesinleşmiş değil. Eğer, ek gösterge imkanı, tüm meslek gruplarını kapsayacak şekilde çıkarsa bu haktan sizde yararlanırsınız. Bu durumda da emekli maaşınızda artış olacaktır ancak ikramiye farkı alamazsınız.

STAJ KONUSU GÜNDEMDE DEĞİL

Soru: 1972 doğumluyum, 1987 yılında stajdan dolayı sigorta başlangıcım var. SGK prim gün sayım 8000, çalışmaya devam ediyorum. Staj süresini emeklilikten saydırabilir miyim? Bu konuda yeni bir düzenleme var mı? Daha erken yaşta emekli olabilir miyim?

Staj süreleri emeklilikten sayılmıyor. Staja başladığınız tarih emeklilik yaşınızı etkilemez. Emeklilik priminin ilk yattığı tarih önemli, çünkü bu tarihe göre prim gün sayınız, çalışma yılınız ve emeklilik yaşınız geçerli olacak. Staj konusunda da herhangi bir düzenleme gündemde yok.

SİGORTALILIK ÖNCESİ DOĞUM BORÇLANILMAZ

Yaşım 56. 58 yaşında sistemde emeklilik görünüyor ama günüm yetmiyor. 19.11.2005 sigorta girişliyim. Doğum borçlanması yapabilir miyim ya da başka bir yol var mı? Çocuklarım sigortalı olma yılından önce doğmuşlardı.

Cevap: Doğum borçlanması yapılabilmesi için doğum yapan kadının doğumdan önce sigortalı olarak çalışıyor olması gerekiyor. Sigortalılık öncesi yapılan doğumlar için borçlanma hakkı tanınmıyor. Bu durumda prim gün sayınızı doğum borçlanması ile dolduramazsanız. Eğer çalışmıyorsanız, isteğe bağlı sigortalı olabilir ve eksik primlerinizi tamamlayabilirsiniz.

EMEKLİLİK İÇİN 4400 PRİM GÜNÜ YETERLİ

1977 doğumluyum, yüzde 54 sakat raporum var. Sisteme 2004 yılında Bağ-Kur çiftçi sigortası olarak kaydoldum, 2008’de SSK başlangıcım oldu, aralıksız olarak ve halen engelli kadrosunda çalışmaktayım. Toplamda 6297 gün primim var. Bana verilen emeklilik tarihlerinde farklılıklar var. Ne zaman emekli olurum?

Cevap: Yüzde 40-59 arası engelli olarak, 3. derece engelli konumundasınız. İlk sigortalı olduğunuz tarihe göre 20 yıl çalışıp, 4400 prim günü doldurduğunuzda emekliliğe hak kazanıyorsunuz. Yaş şartı aranmıyor. Prim gün sayınızı doldurmuşsunuz ancak çalışma yılınız eksik. Verdiğiniz bilgiye göre 14 yıl çalışma yılınız bulunuyor. Bu durumda emeklilik için 6 yıl daha çalışmanız gerekecek.

GERİYE DÖNÜK PRİM ÖDENMEZ

Soru: SSK’ya 2000 yılında girişim var. 5336 günüm var. Geriye dönük eksik günlerimi yatırıp emekli olabilir miyim?

Cevap: 2000 yılında işe başlayanlar 7000 prim günü doldurduklarında 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar. Emeklilik için eksik primleri geriye dönük topluca ödeyerek emekli olunamıyor. Ya yeniden sigortalı bir işe gireceksiniz ya da isteğe bağlı sigorta yaptıracaksınız veya da doğum borçlanması ile primlerinizi tamamlayacaksınız.