İndirimler cuma günü başlıyor! 81 ilde uygulanacak, kuruşu kuruşuna hesaplandı...

14 Şubat’tan itibaren et, süt, yumurta, yoğurt, peynir, patates, tahıl gibi pek çok üründe Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 8’den 1’e düşürülmüştü. Ardından meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’si 1 Mart’tan itibaren yüzde 18’den yüzde 8’e inmişti. Piyasayı ve vatandaşı rahatlatacak KDV indirimleri sürüyor. Önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı düzenlemenin detayları dün Resmi Gazete’de yayımlandı.1 Nisan’da devreye girecek karara göre; yeme içmeden tarıma, konuttan otomotive kadar pek çok sektörü kapsayan indirimin detayları şöyle:Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri ile bebek bezi, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e inecek. Tıbbi cihazların KDV’si de yüzde 18’den yüzde 8’e indirilerek sağlık sektörüne de destek sağlandı.

LOKANTALAR İÇİN YÜZDE 8

Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar için uygulanan yüzde 18 KDV oranı yüzde 8’e düşürülecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanların KDV oranı yüzde 1’e indirilecek. Yüzde 8 KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamına sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile yumurtaları, meyveleri veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makine ve cihazlar da dahil edilecek. Böylece, süt, yumurta ve meyve maliyeti de düşürülecek.

CEBİ RAHATLATAN ADIMLAR

İmalat aşamasında ödedikleri KDV’leri istisna kapsamına alan ihracatçılara, bunun yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılması da bir tercih olarak sunulacak. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlerin KDV istisnası yöntemi değiştirildi. Turizm yatırımları da buna dahil edildi. Yeni yöntemle imalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV iadesi talep etmek yerine, KDV ödemeden aynı işlemleri yapabilecek. İkinci el araç alım-satımlarında uygulanan yüzde 1 oranındaki KDV yüzde 18’e çıkarıldı. Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin satışında yüzde 1 olan KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanacak.

Riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için uygulanacak, KDV oranı yüzde 1 olacak. Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak. Arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 18’den yüzde 8’e indirilecek. Öte yandan, ikinci el araç ticareti yapan şirketler ile yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı yüzde 18’e çıkarıldı. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce yüzde 18 KDV oranı uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde yüzde 18 KDV uygulanacak.

Konutta yeni Katma Değer Vergisi (KDV) düzenlemesiyle arsa değerine göre uygulanan 3 kademeli sistemden, daire büyüklüğüne bağlı 2 kademeli sisteme geçiliyor. Eski uygulamada büyükşehirlerde arsa değeri 1.000 TL’ye kadar olan yerlerde 150 metrekareden küçük dairelerin KDV’si yüzde 1, arsa değeri 1.000-2 bin TL arasında olan yerlerde yüzde 8, arsa değeri 2 bin TL’nin üzerinde olan yerlerde yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Peki, yeni sistem ne getiriyor?

BÜYÜKŞEHİR KDV UYGULAMASI KALDIRILIYOR MU?

Yeni düzenlemeyle, büyükşehir KDV uygulaması kaldırıldı. 2013’te yürürlüğe giren ve büyükşehirlerde inşa edilen net alanı 150 metrekarenin altındaki konutların KDV oranını arsanın Emlak Vergisi değerine bağlayan düzenleme yürürlükten kaldırılıyor. Artık konutlar nerede olursa olsun aynı KDV oranına tabi olacak.

İKİLİ SİSTEM NE GETİRİYOR?

Net alanı 150 metrekarenin altında kalan konutlarda KDV oranı, yüzde 1’den yüzde 8’e çıkıyor. Net alanı 150 metrekarenin üzerindeki konutlar yüzde 18 KDV’ye tabi bulunuyordu. Yeni düzenleme ile bu konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 8, kalan kısım için yüzde 18 KDV hesaplanacak. Örneğin 160 metrekare olan bir konuta 150 metrekareye kadar yüzde 8, üzerindeki 10 metrekare için yüzde 18 KDV uygulanacak. Bu ev 1.6 milyon liraya alınırsa, 150 metrekare için yüzde 8 KDV üzerinden 120 bin lira, kalan 10 metrekare için 18 bin lira KDV ödenmesi gerekecek. Böylece toplam ödenecek KDV 138 bin lira olacak. Eğer tamamına yüzde 18 KDV ödenseydi vergi 288 bin lira olacaktı. Bu farkın tüketiciye indirim olarak yansıması bekleniyor.

Örneğin; 1 milyonluk bir konutta yüzde 8 KDV 80 bin TL oluyor. Ancak ev 155 metrekare ise KDV yüzde 18 olacağı için 180 bin TL’ye çıkıyor. Yeni sistemde bir milyon liraya alınan konutun 5 metrekarelik kısmı yüzde 18 üzerinden hesaplandığında 5 bin 805 liraya denk gelecek. Kalan 150 metrekare yüzde 8 üzerinden hesaplanacak bu da 77 bin 412 olacak. Toplamda ödenecek KDV 83 bin 217 lira olacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DURUM NE?

Bu düzenleme ile kentsel dönüşümde, riskli alan ve riskli yapıların bulunduğu yerlerde 150 metrekareye kadar konutlarda yüzde 1, 150 metrekareyi aşan kısım için yüzde 18 KDV uygulanacak.

ARSA VE ARAZİ TESLİMLERİNDE KDV ORANI KAÇ OLACAK?

Arsa ve arazi teslimlerinde uygulanmakta olan KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indiriliyor. Yüzde 18 KDV ödenerek alınan arazide geliştirilen projelerde, KDV’si yüzde 1 olan gayrimenkul projeleri yapılabiliyordu. Bu da proje geliştirilmesinde büyük bir engel teşkil ediyordu. KDV oranının yüzde 8’e inmesi ile bu alanda da bir hareketlilik doğması bekleniyor.

YENİ DÜZENLEME HANGİ RUHSATLARI KAPSIYOR?

Düzenlemeler yeni alınan yapı ruhsatları için geçerli olacak. Kararın yürürlük tarihinden önce alınmış yapı ruhsatları kapsamında inşa edilen ve edilecek konutlar önceki düzenlemelere tabi olacak.

TEMİZLİKTE YÜZDE 10 İNDİRİM

Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, peçete, diş fırçası, diş macunu, diş iplikleri, bebek bezi, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi. Böylece, 1 Nisan tarihinden itibaren söz konusu ürünlerin fiyatlarının yüzde 10 civarında düşmesi bekleniyor. Yapılan düzenlemenin son bir yılda fiyatları 3 katına çıkan ürünlere ulaşmakta zorlanan vatandaşı bir nebze olsun rahatlatması bekleniyor. Özellikle bebek bezi, hijyenik ped ve tuvalet kağıdıyla ilgili vatandaşlardan sosyal medyada ciddi vergi indirimi talepleri geliyordu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO)Başkanı Şekib Avdagiç: Bazı temel ihtiyaç maddelerinde KDV’nin yüzde 8’e indirilmesini de içeren ve halkımızın alım gücünü destekleyen, iş dünyamızın fiyatlama baskısını hafifleten adımları ekonomimiz için kıymetli görüyoruz.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesi uzun süredir sıkıntı çeken sektör için ferahlatıcı bir haber. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken: Hijyen ürünlerindeki vergi indirimi talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım: KDV yükünün azalması yeni projeleri tetikleyecek. Sektörümüzün uzun yıllardan beri beklediği iyileştirme haberi, moral kaynağı oldu.

Otomotiv sektörü yetkilileri: İkinci el araçta KDV’nin yüzde 1’den yüzde 18’e çıkması,ikinci elde fiyatları yukarı çekecektir. Yapılacak değişiklik, kayıt dışılığı teşvik eder. Üreticiler: Tohum, fide ve fidanda KDV oranının yüzde 1’e düşmesi üretim girdi maliyetlerinde düşüş sağlayacak ve üretimi artıracaktır.