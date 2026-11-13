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Süphan Dağı zirvesinde görsel şölen: Görenleri hayran bırakan mercek bulutu!

13.11.2026 - 09:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Süphan Dağı zirvesinde görsel şölen: Görenleri hayran bırakan mercek bulutu!

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı’nın zirvesinde oluşan mercek bulutu, görenleri hayran bıraktı.

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Adilcevaz ilçesinde bulunan 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı’nın zirvesinde mercek bulutu (Lenticular bulut) oluştu. Dağın zirvesinde şekillenen bulut, kendine özgü görünümüyle gökyüzünde eşsiz bir manzara oluşturdu. Özellikle yüksek dağların çevresinde, nemli havanın dağlık alanlarda yükselerek soğuması ve uygun rüzgâr şartlarının oluşmasıyla meydana gelen mercek bulutları, genellikle mercek veya uçan daire şeklindeki görünümleriyle biliniyor.

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Süphan Dağı’nın zirvesinde ortaya çıkan bu görsel şölen, doğa tutkunlarının ve bölge sakinlerinin ilgisini çekti. Gökyüzünde adeta dağın üzerine yerleşmiş bir merceği andıran bulut oluşumu, Süphan Dağı’nın doğal güzelliğine ayrı bir güzellik kattı.

Mercek bulutunu hayranlıkla izlediklerini ifade eden Ayhan Gültekin isimli vatandaş, "Türkiye’nin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Süphan Dağı, bu kez zirvesinde oluşan etkileyici mercek bulutuyla muhteşem bir manzara oluşturdu" dedi.

 

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