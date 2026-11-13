Kars’ta gözler sınıra çevrildi! Doğu Kapı ve demir yolu hattı için geri sayım

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Demirtaş, sahada devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerle değerlendirmelerde bulundu.Yıllardır kapalı bulunan Akyaka Sınır Kapısı (Doğu Kapı) ve demir yolu hattının yeniden hizmete açılması, bölge halkı tarafından yakından takip ediliyor. Söz konusu hattın faaliyete geçmesiyle Akyaka’nın ticaretine, ekonomisine ve ulaşımına önemli katkılar sağlanması bekleniyor.