Kars’ta gözler sınıra çevrildi! Doğu Kapı ve demir yolu hattı için geri sayım
Kars’ın Akyaka ilçesinde yer alan ve yıllardır kapalı bulunan Doğu Kapı ile Türkiye-Ermenistan sınırındaki demir yolu hattında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş ve Kars İl Genel Meclis Başkanı Fuat Arslan, bölge ekonomisine ve ticaretine büyük ivme kazandırması beklenen projeyi yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.
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Kars’ın Akyaka ilçesi Kaymakamı İsmail Demirtaş ve Kars İl Genel Meclis Başkanı Fuat Arslan ile birlikte Türkiye-Ermenistan sınırında yapımı devam eden demir yolu hattını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.
Sınır bölgesinde gerçekleştirilen inceleme sırasında Kaymakam Demirtaş, demir yolu hattındaki çalışmaların mevcut durumu, yürütülen faaliyetler ve projenin ilerleyişi hakkında ilgili firma yetkilisinden bilgi aldı.
Demirtaş, sahada devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerle değerlendirmelerde bulundu.Yıllardır kapalı bulunan Akyaka Sınır Kapısı (Doğu Kapı) ve demir yolu hattının yeniden hizmete açılması, bölge halkı tarafından yakından takip ediliyor. Söz konusu hattın faaliyete geçmesiyle Akyaka’nın ticaretine, ekonomisine ve ulaşımına önemli katkılar sağlanması bekleniyor.