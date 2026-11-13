Sağlıkta yeni dönem resmen başladı! Diyaliz merkezlerinde kurallar değişti
Diyaliz merkezleri ve sunulan sağlık hizmetleriyle ilgili kurallarda yeni döneme geçildi. Hizmetlerin planlanmasından denetimine kadar pek çok kriteri günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendiren yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandı.
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Diyaliz merkezleri ve tedavi süreçlerinde yeni dönem resmen başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle merkez kapasitesinden ev hemodiyalizine kadar birçok kriter güncellenirken, kronik diyaliz tedavisine yeni başlayan hastaların en geç 3 ay içinde böbrek nakli konusunda bilgilendirilerek en yakın kamu organ nakli merkezine yönlendirilmesi zorunlu kılındı.
KAPASİTE SINIRI 80 CİHAZA ÇIKARILDI
Diyaliz merkezlerinin cihaz kapasitesine ilişkin üst sınır, 60 cihazdan 80 cihaza çıkarıldı. Merkezlerin birleşmesi halinde ise toplam kapasite 80 cihaz ile sınırlandırıldı.
Diyaliz raporlarında periton diyalizinin uygulanmama gerekçesinin belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda uygun hastalarda periton diyalizinin öncelikle değerlendirilmesi ve evde diyaliz imkanlarının artırılması sağlanacak.
Hastaların aylık zorunlu diyaliz muayenelerini, tedavi gördükleri merkezin dışında kamu veya özel sağlık kuruluşlarında da yaptırabilmelerinin önü açıldı. Hastalar, düzenlenen diyaliz reçetesiyle başka bir sağlık kuruluşunda tedavilerini sürdürebilecek.
TATİL DİYALİZİ DÖNEMİ GENİŞLETİLDİ
Diyaliz hastalarının farklı illerde bulundukları dönemlerde hizmete erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla tatil diyalizi dönemi genişletildi. Haziran-ekim döneminde uygulanan tatil diyalizi dönemi, yapılan düzenlemeyle mayıs-kasım sonu olarak belirlendi. Yönetmelikle, ev hemodiyalizine ilişkin mevcut uygulamanın temel esasları ile aylık muayene ve reçete düzenlenmesinde nefroloji uzmanı önceliği korundu.