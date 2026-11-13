Sağlıkta yeni dönem resmen başladı! Diyaliz merkezlerinde kurallar değişti

1

Diyaliz merkezleri ve tedavi süreçlerinde yeni dönem resmen başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle merkez kapasitesinden ev hemodiyalizine kadar birçok kriter güncellenirken, kronik diyaliz tedavisine yeni başlayan hastaların en geç 3 ay içinde böbrek nakli konusunda bilgilendirilerek en yakın kamu organ nakli merkezine yönlendirilmesi zorunlu kılındı.