Sıcaklık eksi 15 dereceye düştü, göl yüzeyi tamamen buz tuttu! Herkes bu manzarayı görmeye akın ediyor

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Karadeniz’in gözde doğal güzelliklerinden biri olan Limni Gölü Tabiat Parkı'nda hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi sonucu göl yüzeyi kısmen buz tuttu. Beyaz ile yeşilin iç içe geçtiği görsel şölen, çevredeki çam ormanlarının ve zirvelerin karla kaplanmasıyla masalsı bir atmosfere dönüştü. Bahar aylarından itibaren ziyaretçi ağırlamaya başlayan ve bu sezonda çoğunluğu yabancı turist yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret ettiği bölge, hem huzur veren yapısı hem de göz alıcı manzarasıyla konuklarını hayran bıraktı. Dondurucu soğukların etkisiyle oluşan benzersiz kış manzarası ise havadan dron kamerasıyla kaydedildi.