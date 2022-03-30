Motorin fiyatları ne kadar oldu, motorin indirim oranı kaç TL? 30 Mart güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatı dün 103 dolara kadar geriledi. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakerelerdeki olumlu tablo akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına indirim geldi.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU, MOTORİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Petrol fiyatlarının düşmesiyle motorinin litre fiyatına 1,55 liralık indirim yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 30 MART 2022

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 23,64 liradan 22,09 liraya, Ankara ve İzmir'de 23,72 liradan 22,17 liraya düştü.

Benzin İstanbul'da 19,70, Ankara'da 19,78 ve İzmir'de 19,80 TL'den satışa sunuluyor.