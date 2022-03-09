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    EkonomiAkaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Benzin ve motorine yeni zam...
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    Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Benzin ve motorine yeni zam...

    Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması. EPGİS resmen duyurdu. Benzin ve motorine zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın açıklamasına göre benzinin litre satış fiyatında 79 kuruş, motorinde 2 lira 25 kuruş artış oldu.

    09.03.2022 - 17:05 |
    Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Benzin ve motorine yeni zam...

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 79 kuruş, motorinin litresine de 2 lira 25 kuruş zam yapıldı.

    EPGİS'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı: 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 0,79 motorinde 2,25 TL/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

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