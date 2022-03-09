TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiyeâ€™de yeterli miktarda ayÃ§iÃ§ek yaÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Konuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunan TÃ¼ketici BaÅŸvuru Merkezi Onursal BaÅŸkanÄ± AydÄ±n AÄŸaoÄŸlu, "BilinÃ§siz tÃ¼keticiler yaÄŸdan fazla aldÄ±lar. FÄ±rsatÃ§Ä±lar da boÅŸ durmadÄ±. Raftaki mallarÄ± depoya Ã§ektiler. MallarÄ± kÄ±sÄ±tlÄ± olarak verdiler ve fiyatlar bir anda yÃ¼kseldi" dedi.

'AYÃ‡Ä°Ã‡EK YAÄžI BÄ°TTÄ°' DÄ°YE ALGI YARATILIYOR!

AÄŸaoÄŸlu konuÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "VatandaÅŸlar '130 lira olan Ã¼rÃ¼nÃ¼ 190 liraya nasÄ±l bana satarsÄ±nÄ±z' diye feryat ediyor. BazÄ± satÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda ÅŸunu yaptÄ±lar. Etiket deÄŸiÅŸmeye fÄ±rsat bulamadan yazÄ±lÄ±mla oynadÄ±lar. Merkezde fiyatlar birden yÃ¼kseltildi.

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, zabÄ±talarÄ±mÄ±z bunlarÄ± tespit edip tespitler yapacaklardÄ±r. Bunun TÃ¼rk Ceza YasasÄ±'nda karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± vardÄ±r. TCKâ€™da suÃ§un karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± 6 aydan 2 yÄ±la kadardÄ±r. Bu 1 yÄ±ldan 3 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor.

'1 HAFTA KAPATILSIN Ã–NERÄ°SÄ°'

Para cezasÄ± 100 bin liradan 2 milyon liraya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. StokÃ§uluk yapan maÄŸazalar tespit edilsin ve 1 hafta kapatÄ±lsÄ±n. Bu durum firmanÄ±n camÄ±na da asÄ±lsÄ±n.

Arzla ilgili sorun yok depolar dolu. Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n ciddi cezalar uygulama imkanÄ± var. Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± devreye giriyor. Belediye zabÄ±talarÄ± yerinde tespit yaparak tutanak tutuyorlar. 3 koldan denetimler sÃ¼rÃ¼yor."

AYÃ‡Ä°Ã‡EK YAÄžI BASKINI!

Ã–te yandan AÄŸrÄ±â€™da iÅŸletmelere yÃ¶nelik fahiÅŸ fiyat ve stokÃ§uluk denetimleri aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rÃ¼yor. AÄŸrÄ± ValiliÄŸi ve AÄŸrÄ± Belediyesi bÃ¼nyesinde Ã§alÄ±ÅŸan personelden oluÅŸturulan denetim ekiplerince, zincir ve yerel marketlere yÃ¶nelik ayÃ§iÃ§ek yaÄŸÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere temel gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinin stok durumu ve fiyatlarÄ± denetlenmeye devam ediyor.

Denetimlerini aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼ren ekiplerce ÅŸÃ¼pheli bulunan faturalar ve stok ekstreleri kontrol edilirken Ã¼rÃ¼nlerin fabrika Ã§Ä±kÄ±ÅŸ fiyatÄ± ile depo satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. FahiÅŸ fiyat denetimlerini geniÅŸ kapsamlÄ± olarak yÃ¼rÃ¼ten ekipler, elektronik faturalarÄ± tek tek kontrol ederken, esnafa stokÃ§uluk yapmamalarÄ± konusunda uyarÄ±larda bulundu.

ZABITADAN SIVI YAÄž DENETÄ°MÄ°

Bursaâ€™da da Gemlik Belediyesi ZabÄ±ta MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Gemliklilerin hakkÄ±nÄ± korumak, stokÃ§uluk ve fahiÅŸ fiyatlandÄ±rmanÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in ilÃ§edeki sÃ¼permarketlerde denetim gerÃ§ekleÅŸtiriyor.

GeÃ§tiÄŸimiz hafta sonu sosyal medyada yayÄ±lan haberlerde, TÃ¼rkiyeâ€™de birkaÃ§ haftalÄ±k sÄ±vÄ± yaÄŸ stoku kaldÄ±ÄŸÄ±, mevcut sÄ±vÄ±yaÄŸlarÄ±n ise fiyatlarÄ±nÄ±n birkaÃ§ kat yÃ¼kseleceÄŸi sÃ¶ylentisi ile vatandaÅŸlar marketlere akÄ±n etmiÅŸti. Ãœlkenin her yanÄ±nda sÄ±vÄ± yaÄŸ satÄ±n almak iÃ§in sÄ±raya giren vatandaÅŸlar, kÄ±sa sÃ¼rede market stoklarÄ±nÄ±n bitmesine neden olmuÅŸlardÄ±.

Gemlikâ€™te de hafta sonu marketlerde sÄ±vÄ± yaÄŸ satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Gemlik Belediyesi Ã§aÄŸrÄ± merkezine gelen ihbarlarda kimi noktalarda stokÃ§uluk yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kimi noktalarda ise fiyatlarÄ±n etiket ve kasada farklÄ± olduÄŸu ihbarlarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren zabÄ±ta ekipleri harekete geÃ§ti. Gemlik Belediyesi ZabÄ±ta ekipleri, ilÃ§edeki Ã¶zellikle sÃ¼permarketlerde denetime baÅŸladÄ±. YÃ¼ksek fiyatlandÄ±rmanÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§meyi amaÃ§layan ekipler yaÄŸ stok durumlarÄ± ve satÄ±ÅŸ miktarlarÄ± hakkÄ±nda bilgi alÄ±p etiket ve kasa fiyatlarÄ±nÄ± kontrol ediyor. Denetimler Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde devam edecek.Â