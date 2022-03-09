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    EkonomiFED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olur? FED ne zaman toplanacak? FED faiz toplantı tarihleri!
    HaberlerEkonomi Haberleri FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olur? FED ne zaman toplanacak? FED faiz toplantı tarihleri!
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    FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olur? FED ne zaman toplanacak? FED faiz toplantı tarihleri!

    Küresel piyasaları etkileyecek ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararını pek çok kişinin gündeminde! Gözler mart ayı içinde gerçekleştirilecek FED toplantısı ve Powell’ın faiz kararı açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz ay, FED faiz kararını sabit bırakmıştı. Powell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yaptığına dikkat çekerek “Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" demişti. Peki, FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olur? FED ne zaman toplanacak? FED faiz toplantı tarihleri!

    09.03.2022 - 11:46 |
    FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olur? FED ne zaman toplanacak? FED faiz toplantı tarihleri!

    FED faiz yararı yatırımcının gündeminde! Küresel piyasaları etkileyecek FED faiz kararı için mart ayı toplantısı bekleniyor. FED’in faiz arttrırıp artırmayacağı merak edilirken FED’in faiz kararına ilişkin Fed Başkanı Jerome Powell’dan ilk sinyal gelmişti. Peki, FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olur? FED ne zaman toplanacak? FED faiz toplantı tarihleri!

    FED FAİZ KARARI NE OLUR? FED FAİZ ARTTIRIR MI?

    Fed Başkanı Jerome Powell Ukrayna'daki savaşın ABD ekonomisine etkilerinde yüksek belirsizlik olduğunu belirtti. Powell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yaptığına dikkat çekerek “Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" demişti.

    Powell, savaşın şimdiye kadar bankanın planlarını etkilemediğini belirterek "Ukrayna'nın işgali gerçekleşmeden önce aklımızda olan çizgide ilerlemeye devam etmemizin uygun olacağını düşünüyorum. Bu, mart toplantısında faiz oranlarını yükseltmek ve yıl boyunca devam etmek." dedi.

    Powell, son derece düşük faiz oranlarının şu anda kabul edilebilir olmadığını aktararak Rusya-Ukrayna savaşının Fed'in faiz oranına ilişkin kararını etkileyip etkilemeyeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu dile getirdi.

    FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ABD Merkez Bankası (Fed) Toplantısı 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.

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