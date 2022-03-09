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    EkonomiBakan Karaismailoğlu: Akıllı ulaşım sistemleri için imkanlarımızı seferber ediyoruz
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    Bakan Karaismailoğlu: Akıllı ulaşım sistemleri için imkanlarımızı seferber ediyoruz

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, akıllı ulaşım sistemlerindeki yerli ve milli çözümlerin artması için tüm paydaşlara çok büyük iş düştüğünü belirterek, "Kamu-özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile birlikte tüm imkan ve kaynaklarımızı seferber ediyoruz" dedi.

    09.03.2022 - 12:49 | | Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)
    Bakan Karaismailoğlu: Akıllı ulaşım sistemleri için imkanlarımızı seferber ediyoruz

    Bakan Karaismailoğlu, Bilgi ve Teknolojileri Kurumu'nda gerçekleştirilen, Türkiye'deki akıllı hareketlilik ve ulaşımın dijitalleşmesi alanındaki projelerinin anlatılacağı 'SUMMITS 3'üncü Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, son 20 yılda Türkiye'deki ulaşım ve iletişim sektörlerinin yeni rotalarını çizdiklerini ve küresel trendleri ele aldıklarını söyledi. Karaismailoğlu, "'Lojistik-mobilite-dijitalleşme' başlıkları altında geleceğe dönük büyüme potansiyelleri ve bu alanlara yönelik doğru strateji ve politikalar ile gerçekçi hedefler belirledik. Projelerimizi, gelişim alanlarımızı bu trendleri dikkate alarak 'Ulaştırma ve Lojistik Master Planı' çerçevesinde geliştirdik. 'Ulaşımda aklın yolu' dedik, akıllı ulaşım sistemlerini, bugünün ve geleceğin ihtiyaçları çerçevesinde yeni Türkiye'ye kazandırdık. Ülkemizin deniz ve boğazlarındaki seyir emniyetini, bilişim ve yeni nesil iletişim sistemleri ile geliştiriyoruz. 'Uzay vatan'daki varlığımızı güçlendirmek için uydu ve uzay çalışmalarımıza hız verdik" dedi.

    'TÜRKSAT 6A'YI CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINDA UZAYA GÖNDERECEĞİZ'

    Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılında Türksat 5A ve Türksat 5B haberleşme uydularını uzaya gönderdiklerini hatırlatarak, "Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı cumhuriyetimizin 100'üncü yılında uzaya göndereceğiz.  Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği 5G sistemi ile nesneler ve sistemlerin iletişimi katbekat artış gösterecek. Türkiye'nin dijital dönüşümünü başlattığımız e-Devlet için devletin kısa yolunu oluşturduk. Dijital dönüşümle birlikte devlet işlerinin vatandaşlarımız için hızlı, konforlu hale gelmesi, döneminin ötesinde bir vizyonun karşılığı oldu. Ulaşım sektöründeki teknolojik dönüşümün en önemli destekleyici unsuru olan akıllı ulaşım sistemlerindeki yerli ve milli çözümlerimizin artması için tüm paydaşlara çok büyük iş düşüyor. Bu kapsamda kamu-özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile birlikte tüm imkan ve kaynaklarımızı seferber ediyoruz" diye konuştu.

    'ÇEVRECİ ULAŞIM SİSTEMİNİ HEDEFLİYORUZ'

    Bakan Karaismailoğlu, akıllı ulaşım sistemleri ile vatandaşın daha güvenli, konforlu, emniyetli, çevreci ulaşım sistemine kavuşmasını hedeflediklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

    "Akıllı ulaşım sistemleri alanına tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan; verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağını kurmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye'nin tüm kara yollarında kullanılan ileri yazılım sistemleri milyonlarca verinin koordineli bir şekilde yönetilmesine olanak sağlıyor. Havalimanları için uçuş ve yolcu güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak yeni standartlar belirleniyor. Hava yolu ulaşımının değeri bilgi ve bilişimin katkısı ile daha da artıyor. Deniz yolu ulaşımında yolcu ve yük taşımacılığına yönelik adımlar, akıllı sistemlerin bütüncül ve detaylı bakışıyla güç kazanıyor. Her geçen gün artan demir yolu ağları, sürüş güvenliğinin artırılması için akıllı sürücü destek sistemleri ile güncel ve çağın ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenleniyor."

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