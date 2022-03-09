Altın fiyatları uçuşa geçti! Tarihi karar sonrası flaş tahmin, gram altın yeniden zirvede...

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ons altının tarihi zirveyi görmesi, gram altın fiyatlarını da tırmanışa geçirdi. Sert yükseliş sonrası güvenli liman altında alımlar hız kazandı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesinde etkili olurken, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere birçok devletin Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarını açıklaması altın fiyatlarının ralli yapmasına neden oldu. Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’ya yönelik yaptırım kararını açıkladı. Biden, Ukrayna işgali sebebiyle Rusya’dan enerji ithalatını yasakladığını duyurdu. ABD, petrol ithalatının yüzde 10’unu Rusya’dan karşılarken, ambargo ile birlikte başka devletlerle görüşme yaptığı belirtiliyor. ABD’nin Rusya’dan gelen petrolün alternatifi olarak Venezuela ile görüşme gerçekleştirdiği kaydediliyor.

ONS ALTININ FİYATI SERT YÜKSELDİ

ABD’nin Rusya’dan enerji ithalatını yasaklamasının ardından ons altın fiyatında sert hareketler görüldü. Geçtiğimiz güne 2001 dolardan başlayan ons altın 2078 dolar seviyesinin üzerine kadar çıkarak 1.5 yılın zirvesine ulaştı. Ons altın günlük bazda yüzde 4’ten fazla değer kazandı.

Ons altın bugüne 2 bin 51 dolardan başladıktan sonra şu dakikalarda 2 bin 50 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2 bin 43 dolar, en yüksek ise 2 bin 68 dolar seviyeleri görüldü. Ons altın en son 2020 yılı Ağustos ayında 2 bin 121 dolar seviyesini görerek zirveye ulaşmıştı. Pandeminin getirdiği kısıtlamalar küresel ticarete darbe vururken, bu durum güvenli liman altın alımlarını hızlandırmıştı.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler jeopolitik gelişmelerin altına olan talepte ana katalizör durumunda olduğunu, Rusya ile Batı arasında gerilimin tırmanıp tırmanmayacağının altının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Ons altın için bugün destek seviyesini 2019 dolar/ons olarak işaret eden analistler, 2073 dolar/ons seviyesindeki güçlü direncin aşılması halinde 2100 dolar/ons seviyesinin ilk hedef olacağını vurguluyor.

GRAM ALTIN YÜZDE 5’E YAKIN PRİM YAPTI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle dün sert yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz güne 924 liradan başlayan gram altın, ons altının 1.5 yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte 968 liraya kadar yükseldi. Gram altın günlük bazda yüzde 5’e yakın değer kazandı. Bugüne 952 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 958 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 949 lira, en yüksek ise 962 lira seviyeleri görüldü.

YATIRIMCILARI UYARDI: SERT DÜŞÜŞLER OLABİLİR!

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda konuya ilişkin açıklamalar yapan İslam Memiş, altın ve petrol fiyatlarındaki yükselişe karşı ülkelerin müdahale edebileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Ünlü uzmana göre bu hafta yurt içi piyasalarda merkez bankası odaklı gelişmeler takip edilecek. İslam Memiş özellikle dolar kurundaki artış karşısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı önlemlerin izlenmesi gerektiğini belirtti.

“PETROLE MÜDAHALE GELEBİLİR”

Analist ABD enflasyon verisi ve Avrupa merkez bankalarının kararlarının oldukça önemli olduğunun altını çizerek, genel olarak oldukça yoğun ve belirsiz başlayan bu hafta petrol ve altın fiyatında yaşanan yükselişe dikkat çekti. Bu yükselişlerin ülke ekonomileri için risk taşıdığını ifade eden İslam Memiş petrol fiyatlarında yaşanan bu aşırı agresif yükselişle birlikte bir müdahale gelmesinin söz konusu olabileceğini belirtiyor.

ONS ALTIN İÇİN 2150 DOLAR SESLERİ

İslam Memiş’e göre yaklaşık iki yıl önceki fiyatlamaların içinde manipülasyon, spekülasyon, jeopolitik riskler gibi birçok etken bulunuyor. Piyasalardaki agresif yükselişlerin sağlıksız olduğunu düşünen Memiş, altın fiyatlarına ilişkin olarak, “Her ne kadar 2022 yılında 2150 dolar ons altında, 1450 lira gram altında, 40 dolar gümüşün ONS fiyatında, 20 lira gümüşün gram fiyatında öngörümüz olmuş olsa da bu fiyatlamalar zamansız ve sağlıksız olduğu için yatırımcısının dikkat etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“SERT DÜŞÜŞLER GÖRÜLEBİLİR”

Deneyimli analist elinde altın, gümüş veya dolar gibi yatırım aracı bulunduran yatırımcıların paritelerdeki sert düşüşleri kaçırmaması gerektiğini belirtti. Mevcut fiyatlamaların ve emtia fiyatlarındaki bu agresif yükselişlerin aslında geçici bir yükseliş olduğunu söyleyen analistbu sert yükselişlerin devamında sert düşüşler de görülebileceğini kaydetti.

“KRİPTO PARADAKİ DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL”

Değer kaybeden euro/dolar paritesi ve İngiliz Sterlin paritesinde de tekrar yukarı yönlü hareketler görülebileceğini söyledi. İslam Memiş, altının değer kazandığı durumlarda kripto para piyasasında sert düşüşler görüleceğini belirterek, bu süreç itibariyle kripto paralarda yaşanan değer kayıplarının kalıcı olmayacağını da sözlerine ekledi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın alış fiyatı 958 lira 30 kuruşken satışı ise 958 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.553 lira satış fiyatı 1.574 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 9 Mart güncel altın fiyatları…

ONS ALTIN

Alış: 2.041,31 dolar

Satış: 2.041,50 dolar

GRAM ALTIN

Alış: 958,30 lira

Satış: 958,50 lira

ÇEYREK ALTIN

Alış: 1.553,57 lira

Satış: 1.574,42 lira

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 6.356,00 lira

Satış: 6.432,00 lira

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 861,20 TL

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