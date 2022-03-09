Ödemeler banka hesaplarına yatırıldı! Bakan Yanık duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mart yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını duyurdu. Bakan Yanık, Mart ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mart ayı içerisinde yaklaşık 836 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 653 milyon TL de engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Yaşlı aylığı ve engelli aylıkları kapsamında 1 milyar 489 milyon TL’yi aşan bir ödeme yaptıklarının altını çizen Bakan Yanık, “Mart ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

65 yaş aylığı memur maaş katsayısındaki artışa göre her yıl ocak ve temmuz ayında yeniden belirleniyor. 65 yaşını doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi, herhangi bir geliri olmayan kişilere devlet maaş ödüyor. Emekli maaşı olanlar, nafaka alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, sosyal hizmetlerden harçlık ödeneği alanlar, muhtaçlık sınırının üzerinde geliri olanlar yaşlılık aylığından yararlanamıyor. Maaş alabilmek için de kişinin kendisinin ve eşinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması gerekiyor ki, 2022 yılı için bu rakam 1.417 lira. Yeni düzenleme ile 65 aylığı yüzde 31 artarak, 2022’nin temmuz ayına kadar aylık bin 84 lira olarak ödenecek.

Engelli yardımından yararlanmak için 18 yaşında büyük, 65 yaşından küçük olmak, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak ve hiçbir gelire sahip olmamak gerekiyor. Ocak ayından itibaren yüzde 40-69 arası engelli olanlara ödenen aylık maaş 865 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara ödenen maaş 1.298 liraya yükseldi.

18 yaşından küçük özel gereksinim düzeyi en az hafif düzeyde olan veya yüzde 40 ve üzeri oranda engelli yakını olanlara ödenen maaş da aylık 865 liraya çıktı. Engelli yardımlarından da sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri 1.417 liradan az olanlar yararlanabiliyor.