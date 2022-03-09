BES'te yeni dönem başladı! Büyük değişiklik, artık...

Çocuklarına erken emeklilik fırsatı sunmak isteyen aileler Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) yönelmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11 Şubat itibarıyla 18 yaş altı 234 bin çocuğun sisteme katıldığını belirterek, fonun büyüklüğünün 256 milyar liraya ulaştığını ifade etti.

YÜZDE 30 DEVLET KATKISI VAR

Bu yıl yapılan yasal düzenlemeyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 30'a çıkarılırken, kısmen ödeme alma imkânı da getirildi. Vakıf, sandık, derneklerdeki birikimlerin sisteme aktarımı, 18 yaş altındaki ilginin artarak devamı ile birlikte sistemin bu yılın sonunda 500 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşılması hedefleniyor.

167 BİN KİŞİ SİSTEMDEN EMEKLİ OLDU

Sisteme ilişkin soruları yanıtlayan Nebati, 11 Şubat 2022 itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde gönüllü olarak yer alan kişi sayısının 7 milyon 158 bin, otomatik katılım yoluyla yer alanların sayısının da 6 milyon 221 bin olduğunu belirtti. Bakan Nebati, "Bununla birlikte aynı tarihte 18 yaş altı vatandaşların sisteme girmesine ilişkin 2021 yılında yapılan düzenleme sonucunda yaklaşık 234 bin (18 yaş altı) kişi sisteme katıldı. Toplam fon büyüklüğü 256 milyar olup çeşitli yatırım araçlarında değerlendiriliyor. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle BES kapsamında emekli olan katılımcı sayısı 167 bin 275 oldu" değerlendirmesini yaptı.

HEDEF 1 MİLYON ÇOCUK

BES, artık 18 yaş altı çocuklar için de kumbara görevi görüyor. Bankacılık işlemlerinde olduğu gibi veliler, vasiler aracılığıyla fiili ehliyete sahip olmayan bu yaş grubu da bireysel emeklilik sistemine katılabiliyor. Aile üyeleri için ayrı ayrı hesap açılarak yüzde 30'luk devlet katkısından daha fazla yararlanılıyor. Devlet katkısının artması anne, babaları çocukları için tasarruf etmeye daha da özendiriyor. Bu kapsamda yılsonuna kadar 1 milyon çocuğun sisteme girmesi tahmin planlanıyor.

Öte yandan çalışanların dernek, vakıf ve sandık hesaplarından bireysel emeklilik sistemine (BES) birikimlerini aktarmasına yönelik düzenlemede detaylar belli oldu. Buna göre, sandık üyeleri ve çalışanlar, birden fazla şirkette veya aynı şirkette farklı sözleşmelerle BES hesabı açabilecek. Emeklilik şirketi, kurumlara, gelir düzeyi, birikim tutarı, üye olduğu sandığa ve risk profiline göre bir emeklilik planı sunacak. 56 yaşından büyük katılımcılar için, "kalan ömür" hesabına göre aylık geri ödeme tavanı belirlenecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) genelgesiyle, dernek, vakıf ve sandık gibi üyelerine emeklilik taahhüdünde bulunan hizmet sunucusu kuruluşlardan BES hesabına yapılacak birikim aktarımıyla ilgili detaylar düzenlendi. Genelgeye göre sandık üyeleri ve çalışanlar, birden fazla şirkette veya aynı şirkette farklı sözleşmelerle BES hesabı açabilecek. Emeklilik sandığı, vakıf gibi hizmet sunucuları tarafından üyelere ödenen katkı payları, işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında BES'e aktarılabilecek. Bu sözleşmeler kapsamında hak sahipliği, aktarım tarihiyle başlayacak. Katılım emeklilik planı seçmek isteyen üye ve çalışanlara, bu yönde emeklilik planı ve yatırım fonuna erişim imkanı sağlanacak. Emeklilik şirketi, kurumlara, gelir düzeyi, birikim tutarı, üye olduğu sandığa ve risk profiline göre bir emeklilik planı sunacak. Pasif sandık üyeleri, birikimlerinin BES'e aktarılmaması için müracaatta bulunacak, başvuruda bulunmayan üyelerin birikimleri otomatik olarak BES'e aktarılacak. Pasif durumdaki üyelerin birikimlerinin BES'e otomatik aktarımı yönünde karar alınmaması durumunda ise üyelerden izin istenecek. Hesaba aktarım yapılırken hayatını kaybeden çalışan veya hak sahiplerinin birikimleri, geride kalan varislerine ödenecek.

BES HESABI NEDİR?

Çalışanların, çalışma yaşamları boyunca yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde standartlarını da koruyarak bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur.

BES NE İŞE YARAR?

Bireysel Emeklilik sistemi olan BES, şartlara uygun iş yerlerinde işçilere otomatik olarak yapılıyor. Tercihe göre sistemden çıkabilmek mümkün. Sistem, çalışanları tasarruf yapmaya yönlendiriyor, birikime ek olarak devlet katkı payı bulunuyor. BES yer alan fonlar vergilendirmeden muaf tutulmaktadır. Ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratmak, istihdamı arttırmak.

BES'TEN NASIL ÇIKILIR?

Bireysel emeklilik iptal etme işlemleri bankalar ya da sigorta şirketleri aracılığı ile oluyor. Eğer bir banka aracılığı ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katıldıysanız o bankanın emeklilik departmanı ile görüşüp iptal işlemlerini başlatabilirsiniz. Aynı yöntem sigorta şirketleri içinde geçerlidir.