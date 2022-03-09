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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı sonrası, "Uluslararası piyasalardaki muhtemel gelişmelere yönelik olarak alınacak tüm önlemler değerlendirilmiştir" açıklaması yapıldı.

09.03.2022 - 08:07 | | Ferhat EKİNCİ/ANKARA(DHA)
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 5'inci toplantısı dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin görüşüldüğü belirtilerek, "Başta petrol ve doğalgaz olmak üzere, tüm dünyada yaşanan enerji fiyat artışları, endüstriyel hammadde ve ara mallarının tedarikinde yaşanan gelişmeler, enerji ve gıda arz güvenliği konusunda alınacak önlemler, turizm sektöründe atılması gereken adımlar değerlendirilmiştir" denildi.

'ARZ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK BİR SIKINTININ OLMADIĞI TEYİT EDİLMİŞTİR'

Uluslararası piyasalardaki gelişmelere yönelik alınacak önlemlerin de değerlendirildiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda tartışmalara yol açan bazı gıda ürünlerine yönelik manipülatif ve asılsız iddiaların aksine, arz güvenliğine yönelik bir sıkıntının olmadığı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından teyit edilmiştir. Uluslararası piyasalardaki muhtemel gelişmelere yönelik olarak alınacak tüm önlemler değerlendirilmiştir. Rusya ve Ukrayna savaşının ülkemiz ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik atılacak tüm adımlar eşgüdüm içerisinde uygulanmaya devam edilecektir." 

 

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