Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem25 yıl başkasının yanında çalıştı, devlet desteğiyle patron oldu! İŞKUR'dan 550 bin liralık hibe desteği!
HaberlerGündem Haberleri 25 yıl başkasının yanında çalıştı, devlet desteğiyle patron oldu! İŞKUR'dan 550 bin liralık hibe desteği!

25 yıl başkasının yanında çalıştı, devlet desteğiyle patron oldu! İŞKUR'dan 550 bin liralık hibe desteği!

10.11.2026 - 11:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Erzincan’da 25 yıl boyunca başkasının yanında oto kaporta ve boya ustalığı yapan 47 yaşındaki İlhan Karakaya, devletin sunduğu hibe desteğiyle kendi iş yerini açtı. Cezaevi sürecinin ardından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğiyle yürütülen projeye başvuran Karakaya, aldığı 550 bin liralık destekle hem kendi işinin patronu oldu hem de hayata yeni bir sayfa açtı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
125 yıl başkasının yanında çalıştı, devlet desteğiyle patron oldu! İŞKUR'dan 550 bin liralık hibe desteği!

İLGİLİ HABER

Hatay Reyhanlı’da su sorununa dev yatırım: 6,5 kilometrelik yeni hatla saniyede 100 litre su verilecek!
Hatay Reyhanlı’da su sorununa dev yatırım: 6,5 kilometrelik yeni hatla saniyede 100 litre su verilecek!

Erzincanlı eski hükümlü İlhan Karakaya, 25 yıl boyunca başkasının yanında sürdürdüğü oto kaporta ve boya ustalığının ardından devletin sağladığı hibe desteğiyle kendi işinin patronu oldu.

Kaporta ve boya ustası olan ve başkasının yanında mesleğini sürdüren 47 yaşındaki Karakaya, 2021'de karıştığı kavga nedeniyle bir yıl cezaevinde kaldı.

225 yıl başkasının yanında çalıştı, devlet desteğiyle patron oldu! İŞKUR'dan 550 bin liralık hibe desteği!

İLGİLİ HABER

Diyarbakır Çüngüş'te kış mesaisi başladı! Dalından toplanıp ateşte kavruluyor, çevre illerden talep yağıyor!
Diyarbakır Çüngüş'te kış mesaisi başladı! Dalından toplanıp ateşte kavruluyor, çevre illerden talep yağıyor!

Hapis cezası bittikten sonra kendi işini kurmak isteyen Karakaya, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

Başvurusu kabul edildikten sonra devletin 550 bin lira hibe desteğinden yararlanan oto kaporta ve boya ustası Karakaya, 25 yıllık mesleğini artık yeni açtığı iş yerinde devam ettiriyor.

325 yıl başkasının yanında çalıştı, devlet desteğiyle patron oldu! İŞKUR'dan 550 bin liralık hibe desteği!

"HEM MİLLETİMİZE HEM KENDİMİZE FAYDALI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İLGİLİ HABER

Batman Sason'da 2026 yılı karakovan balı hasadı başladı: Dünyanın en kalitelisi için gözler bu yaylalarda!
Batman Sason'da 2026 yılı karakovan balı hasadı başladı: Dünyanın en kalitelisi için gözler bu yaylalarda!

İlhan Karakaya, AA muhabirine, karıştığı kavga nedeniyle cezaevinde bir yıl kaldığını ve çıktıktan sonra projeye başvurduğunu anlattı.

Devletten aldığı 550 bin lira hibe desteğinin üzerine iş yerinin kuruluşu için gereken tutarın kalan kısmını da kendi imkanlarıyla karşıladığını ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

425 yıl başkasının yanında çalıştı, devlet desteğiyle patron oldu! İŞKUR'dan 550 bin liralık hibe desteği!

İLGİLİ HABER

A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor
A101 12 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU A101 afişi ile buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi, battaniye takımı geliyor

"Bir kavgadan dolayı istenmedik bir olaydan cezaevine girdim ve devletimizin yaptığı bu projeden de faydalanarak çok şükür dükkanımı açtım. Hem milletimize hem kendimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Kimse kolay kolay cezaevine girmek istemez. Bu kavga da herkesin başına gelen bir şey ama yine de öfkemizi kontrol etmemiz lazım. Biraz daha sabırlı olmamız lazım. Haklarımızı da hukuki yollarla aramamız gerekiyor."

Karakaya, eski hükümlü ve engelli vatandaşlara projeden yararlanmalarını tavsiye etti.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi