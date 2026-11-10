25 yıl başkasının yanında çalıştı, devlet desteğiyle patron oldu! İŞKUR'dan 550 bin liralık hibe desteği!

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"Bir kavgadan dolayı istenmedik bir olaydan cezaevine girdim ve devletimizin yaptığı bu projeden de faydalanarak çok şükür dükkanımı açtım. Hem milletimize hem kendimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Kimse kolay kolay cezaevine girmek istemez. Bu kavga da herkesin başına gelen bir şey ama yine de öfkemizi kontrol etmemiz lazım. Biraz daha sabırlı olmamız lazım. Haklarımızı da hukuki yollarla aramamız gerekiyor."



Karakaya, eski hükümlü ve engelli vatandaşlara projeden yararlanmalarını tavsiye etti.