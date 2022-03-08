Kripto paralarda kritik hareket! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne?

Kripto paralarda son dakika gelişmesi! Dün düşüş başlamıştı. Bitcoin dün gece gelen satışlarla 37.260 dolara kadar geriledi. Ancak bu seviyeden yönünü yukarı çevirdi.

Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle bir aşağı bir yukarı hareket eden kripto para piyasalarında son 24 saat sakin geçti.

Coingecko'da yer alan verilere saat 09.00 itibariyle piyasalar binde 7 yükselerek 1.8 trilyon dolara yaklaştı.

BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Dünyanın en popüler kripto parası bu sabah itibarıyla günlük yüzde 1.3 değer kazanarak 38.500 doları aştı. Bitcoin gibi gece 11.30 civarında 2.400 dolara gerileyen Ethereum da bu sabah yeniden 2.550 dolara çıktı.

Bitcoin'de dün yaşanan gerilemede ABD'nin müttefikleriyle Rus petrolüne ambargo uygulamayı görüştüğünü açıklaması, buna karşılık Rusya'nın da Kuzey Akımı-1 boru hattından Avrupa'ya gaz akışını kısabileceğini bildirmesi etkili oldu.

Ethereum son 24 saatte sınırlı da olsa değer kaybetti. ETH'nin fiyatı binde 3 düşerek 2 bin 525 dolara indi.

Ripple ise binde 9 değer kaybı yaşadı. XRP'nin fiyatı 72 centte geriledi.

Dogecoin tarafında da gerileme görüldü. DOGE'un fiyatı yüzde 1.2 azalarak 11 cent seviyelerine indi.