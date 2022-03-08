Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! 1,5 yıl sonra ilk kez oldu! Tarih verdi! Gram altın 1450 lira...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarında 1,5 yıl sonra bir ilk yaşandı. Ons altın 1,5 yıl sonra rekor zirveye çıktı. Ons altın fiyatı geçtiğimiz gün 2 bin dolar seviyesini aşarak sert yükseliş kaydetti ve 1995 dolardan kapandı. Bugüne 2003 dolardan başlayan ons altın 2027 doları aşarak 2020 yılı Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ons altın gün içerisinde en düşük 1985 doları gördü. Analistler 2 bin doların üzerine çıkan ons altın için direnç olarak 2028 dolar seviyesini işaret ediyor. Buranın geçilmesi halinde ise yukarı hareketin 2073 dolara kadar devam etme potansiyeli olduğu vurgulanıyor. Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. Geçtiğimiz gün gram altın 925 liraya kadar yükseldikten sonra 924 lira seviyesinden kapandı. Gram altın haftanın ikinci işlem gününe 924 liradan başladı. Gram altın, ons altındaki sert hareketin etkisiyle birlikte 941 lira seviyesine ulaştı. Gram altın gün içerisinde en düşük 916 lirayı gördü. Uzmanlardan ise altın ile ilgili peş peşe tahminler geldi. Gram altının ne zaman 1450 lira olacağıyla ilgili açıklama geldi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm gelişmeler...
Son dakika altın açıklaması! Piyasalarda gözler Rusya ile Ukrayna savaşında olmaya devam ediyor. ABD ve müttefik ülkelerin Rusya’dan petrol ithalatını durdurmayı görüşmesiyle birlikte emtia fiyatlarında sert hareketler yaşandı. Ons altın bugün kritik seviyeyi aşarak 1.5 yılın zirvesine tırmandı. Gram altında ise yükseliş hız kazandı. İşte detaylar...
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 13 gündür devam ediyor. Rusya’nın küresel çapta petrol ve doğal gaz üreticisi konumunda bulunması, savaşın getireceği tedarik zincirindeki sıkıntılar ile arz kısıntıları endişelere neden oluyor.
EMTİALAR SERT YÜKSELDİ
Geçtiğimiz gün ABD ile müttefik ülkelerin Rusya’ya yönelik petrol ambargosunu görüşmesi emtia fiyatlarının ralli yapmasına neden oldu. Petrol fiyatı 139 doların üzerine çıkarak 14 yılın zirvesine ulaşırken, Avrupa’da doğal gaz 345 euro ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
Altının yanı sıra değerli metallerde de sert yükselişler görüldü. Paladyum, çinko ve bakır gibi emtialar tarihi zirve seviyelere ulaştı.
ONS ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ÜZERİNDE
Ons altın fiyatı geçtiğimiz gün 2 bin dolar seviyesini aşarak sert yükseliş kaydetti ve 1995 dolardan kapandı.Bugüne 2003 dolardan başlayan ons altın 2027 doları aşarak 2020 yılı Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ons altın gün içerisinde en düşük 1985 doları gördü.
Analistler 2 bin doların üzerine çıkan ons altın için direnç olarak 2028 dolar seviyesini işaret ediyor. Buranın geçilmesi halinde ise yukarı hareketin 2073 dolara kadar devam etme potansiyeli olduğu vurgulanıyor.
Aşağı hareketlerde ilk destek ise 1976 dolar/ons seviyesinde.
Özellikle enflasyonist ortamlarda, savaş, pandemi gibi durumlarda emtia fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Yatırımcıların belirsizlik durumunda riskli varlıklardan kaçarak güvenli liman olarak görülen altına yöneldiği görülüyor.
GRAM ALTINDA SERT HAREKET
Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. Geçtiğimiz gün gram altın 925 liraya kadar yükseldikten sonra 924 lira seviyesinden kapandı.
Gram altın haftanın ikinci işlem gününe 924 liradan başladı. Gram altın, ons altındaki sert hareketin etkisiyle birlikte 941 lira seviyesine ulaştı. Gram altın gün içerisinde en düşük 916 lirayı gördü.
Altın ve gümüş savaş ortamlarını sever
Piyasa uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu: Emtialar savaş ortamını sever. Altın ve gümüş gibi yatırım araçları enflasyonun ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yıldızı parlar. Bunu herkes bilir. Ancak soru şu: “Şuan gerçek bir savaş mı, manipülasyon piyasası mı var?” Yüzde 90 için bu sorunun cevabı “SAVAŞ” var. Benim cevabım da “MANİPÜLASYON” var.
Dünyada enflasyon rakamları ve savaş patlak vermişken ons altın nasıl olurda 2.000 dolar seviyesini yukarı yönlü kıramaz?
11. günde fiyatların nasıl manipüle edildiği açıkça ortada değil mi? Normal şartlarda en az 2.300 dolar ons’un olması gerekmez mi? Onu da kısa vade için baskılıyorlar.- Geçen yıl “Geçici enflasyon söylemi yalanı” ile nasıl baskılamışlarsa aynı baskılanma. Eğer tekrar 1.880 dolar veya daha aşağı fiyatı çekerlerse işte o zaman manipülasyon yaptıkları ortaya çıkacaktır.
Öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak
- Altın ve gümüş gibi emtialar gerçek bir paradır. Altın ve gümüş her zamanki gibi değer artışını sürdürecektir. Hatta bu manipülasyondan sonra öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak. Çoğu insanın o kadar kazancı olmayacak.
Gram altın için 1450 lira öngörümde tereddüdüm yok!
Yıllık öngörüm olan ons altında 2.150 dolar, gram altında 1.450 lira ons gümüşte 40 dolar gram gümüşte 20 lira seviyelerinde bir terettüm yok. Ancak manipülasyonun geçmesi gerek.
Önce kripto paraları parlatacaklar sonra...
Önce kriptoların yıldızını parlatacaklar. Önce kripto paraları dipten toplayacaklar. Önce pariteleri dipten toplayacaklar.
Toplamaları için bugün yüksekten altın ve gümüşü satmaları lazım.Geçen yıl “Geçici enflasyon yalanına inanmayıp altınını satmayanlar kazandı”... Bu yıl “Savaş manipülasyonu gören dip seviyelerde olan pariteleri ve kripto paraları toplayan kazanır”
Bugünler 2 hafta sonra unutulur!
Bu günler 2 hafta sonra unutulur. Ben yine altın, gümüş, kripto para ve pariteler üzerinde oynanan oyunlar ile neler olduğunu hatırlatırım.Bugün bir şeye yatırım yapacaksınız, en çok değer kazanmışı en çok değer kaybeden ile takas yapın. Bu işlemi de parite ile yapın. Yapın ki HANİCİLER gibi açıkta kalmayın!...
- Elimde TL olsa döviz, altın veya gümüş almazdım.- Elimde altın veya gümüş olsaydı pariteden dolar (63.830 dolar) EUR’ya (58.730 euro) veya Sterlin’e geçerdim.- Elimde dolar olsa pariteden EUR (1,0856) veya Sterlin (1,3107) alırdım.
- Kripto satmaz aksine alır beklerdim.- Borsa, pariteler, kripto en çok değer kaybeden oldu. Gram altın önce 850 lira, gümüş 10,50 lira, dolar 13,80 lira olmadan dokunmazdım.- Dolar gerilediğinde haliyle tüm yabancı paralar da geriler. Elimde TL olsaydı, sabırlı olurdum.
SAVAŞ YATIRIMCILARI ALTINA İTTİ
Commerzbank stratejistleri, güvenli liman çekiciliği sayesinde sarı metalin desteğini sürdürmesini bekliyor. Analistler, “Görünüşe göre, artan Rusya-Ukrayna ihtilafının arka planında yatırımcıların güvenlik ihtiyaçları hala önemli. Piyasa katılımcıları arasındaki yüksek riskten kaçınma, düşen hisse senedi piyasalarında ve önemli ölçüde düşük tahvil faizlerinde de belirgin. Her ikisi de altını güvenli bir liman olarak çekici kılan faktörler” yorumunda bulunuyor.
Sprott Inc CEO’su Peter Grosskopf, verdiği bir röportajda yatırımcıların günlük fiyat dalgalanmalarını görmezden gelmeleri ve piyasanın daha geniş uzun vadeli yükseliş trendine odaklanmaları gerektiğini söyledi. Grosskopf, son birkaç yılda neyin değiştiğine ilişkin olarak yatırımcıların nihayet küresel ekonomi üzerindeki artan enflasyon tehdidini fark ettiklerini belirtti.
Ünlü CEO şu değerlendirmelerde bulundu:“İnsanlar bir şey yapmazlarsa korunamayacaklarını anlamaya başlıyorlar. Baskılar arttı, bu yüzden tahvillerde olmak size zarar verecek. Hissede olmak size zarar verir. Nakit tutmak sizi cezalandırıyor ama şu anda nakit tutmak ihtiyatlı. Altın uzun vadeli bir varlık haline geldi. Portföydeki faydası artıyor.”
“ALTIN FİYATLARI VE FAİZ DÜŞÜKKEN SATIN ALMAYA BAKIN”
Peter Grosskopf, hisse senedi piyasaları daha fazla oynaklık gördükçe altına olan ilginin artmaya devam etmesini beklediğini kaydetti. Hisse senetlerinde büyük bir bozulma görmeyi beklemediğini, ancak mevcut ortamda normal bir düzeltmenin yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yöneltmek için yeterli olacağını da sözlerine ekledi. Yatırımcıların altını uzun vadeli bir varlık olarak nasıl oynamaları gerektiği hakkında Grosskopf, “Jeopolitik olay riskleri nedeniyle piyasayı daha yükseğe çıkarmak yerine, fiyatlar ve faiz düşükken satın almaya bakın” dedi.
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?
ALIŞ: 831,32SATIŞ: 865,67
ATA ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ: 6.128,00SATIŞ: 6.234,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
ALIŞ: 6.039,00SATIŞ: 6.131,00
TAM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ: 5.967,00SATIŞ: 6.076,00
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ: 2.993,00SATIŞ: 3.049,00
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ: 1.495,00SATIŞ: 1.524,00