Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! 1,5 yıl sonra ilk kez oldu! Tarih verdi! Gram altın 1450 lira...

Altın ve gümüş savaş ortamlarını sever

Piyasa uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu: Emtialar savaş ortamını sever. Altın ve gümüş gibi yatırım araçları enflasyonun ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yıldızı parlar. Bunu herkes bilir. Ancak soru şu: “Şuan gerçek bir savaş mı, manipülasyon piyasası mı var?” Yüzde 90 için bu sorunun cevabı “SAVAŞ” var. Benim cevabım da “MANİPÜLASYON” var.