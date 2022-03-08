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    EkonomiÇiftçiye hibe desteği! Yüzde 75'ini devlet karşılayacak! Resmen duyuruldu
    HaberlerEkonomi Haberleri Çiftçiye hibe desteği! Yüzde 75'ini devlet karşılayacak! Resmen duyuruldu
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    Çiftçiye hibe desteği! Yüzde 75'ini devlet karşılayacak! Resmen duyuruldu

    Milyonlarca çiftçiye büyük hibe müjdesi! Yüzde 75'ini dev ödeyecek. Boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimi yapanlara hibe desteği sağlanacak.

    08.03.2022 - 13:15 |
    Çiftçiye hibe desteği! Yüzde 75'ini devlet karşılayacak! Resmen duyuruldu

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle arz sorunu yaşanan ve fiyatı artan tarımsal ürünleri kapsayan önemli bir karar alındı.

    Cumhurbaşkanı kararıyla boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği verilecek.

    2022 yılı için uygulanacak hibe programı kapsamında, proje toplam bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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